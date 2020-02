Plaza Grande

Nos comentan que...

Hace unos días, Rocío Nahle García, secretaria de Energía, se reunió con su excompañero en el Senado Jorge Carlos Ramírez Marín en el restaurante Néctar de esta ciudad. Se desconoce qué temas abordaron, pero aún flota en el ambiente el asunto del derecho en materia de seguridad pública que pretendía cobrar el gobierno del Estado, en el cual se dio marcha atrás a raíz de que el senador yucateco lanzara en Twitter que la Secretaría de Energía no aceptaría cobrarlo en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. En medio de la polémica, Rocío Nahle confirmó la versión de Ramírez Marín y finalmente, al no poder cobrarse el tributo en los recibos de luz, el Ejecutivo estatal anunció la derogación del derecho. Ahora no se sabe cuál fue el motivo de la plática del senador y la senadora con licencia, pero no falta quien diga, medio en serio y medio en broma, que después de que hablan pasa algo. ¿Será?

La ostentación de un título profesional que no se tiene parece ser un mal creciente en la administración pública. A los casos recientes que han trascendido en el ámbito federal se conoce ahora el del diputado local Mario Alejandro Cuevas Mena, quien siempre se presentó como licenciado en Educación pero recientes diligencias en las que se le ha involucrado revelan que no tiene tal preparación y, por tanto, no cuenta con el certificado que la avale. El asunto cobra relevancia porque Cuevas Mena, quien es presidente estatal del PRD, fue incluso director del plantel Cuzamá del Colegio de Bachilleres de Yucatán durante el gobierno de Patricio Patrón y en su hoja curricular aparecía ese título. Sin embargo, a raíz de recientes trámites salió a flote que el nombre del legislador no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. Un caso similar fue el del priista Alejandro Menéndez Bojórquez, quien también fue diputado local y secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero durante el gobierno de Ivonne Ortega. Siempre firmó como profesor, pero su preparación es de técnico en trabajo social por el Cecitey en 2009, cuando era secretario.

