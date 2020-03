Plaza Grande

Nos comentan que...

No todas las mujeres tuvieron ayer lunes la oportunidad de sumarse efectivamente al paro nacional para expresar su repudio a la violencia contra ellas y para exigir respeto a sus derechos. En muchas empresas y hasta en dependencias oficiales les pusieron trabas cuando comunicaron a sus jefes que no se presentarían a sus labores. Hubo casos en que solo les dieron medio día o les condicionaron el permiso a que trabajaran dobles turnos u horas extras el viernes o el sábado. En otros casos simplemente les negaron la autorización con el argumento de que solo querían el día para dar su "rol" o para irse de fiesta y que eran "puras p.....", ya que con faltar a sus labores no iban a lograr nada por los derechos de las mujeres. También fueron miles las que ayer tuvieron una jornada normal de labores en empresas y oficinas o dependencias de gobierno. Sin embargo, también hubo casos de empresas que dieron todas las facilidades a sus empleadas para ausentarse de sus labores y dispusieron de personal masculino para cubrir las actividades cotidianas que están a cargo de las empleadas.

Si en todas las colonias de la ciudad recibieran al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, como lo hicieron ayer algunas vecinas de la Emiliano Zapata Sur III, parecería que el presidente municipal es muy prolífero, con hijos regados por todos lados, pues al verlo una señora les dijo a los niños que tenía junto a ella: “Ven, se los dije, hoy va a venir su papá, ahí está, ¿lo vieron?”, al tiempo que saludaba sonriendo al primer edil y le decía insistiendo en la broma: “Ahí están tus hijos, les dije que vendrías a verlos”. El alcalde solo les respondió sonriendo y saludándolos, siguiendo la broma. No faltó quien le comente, también bromeando: “Si tu esposa estuviera aquí, quién sabe qué te hubiera pasado”.

Por cierto, en la misma colonia Emiliano Zapata Sur III algunos de los que acompañaron en el recorrido al alcalde preguntaban cómo y dónde hay que hacer los trámites para solicitar los pies de casa que entregan, porque, a pesar de que son “solo un cuartito”, en algunos de esos cuartos o pies de casa se vieron clima artificial y antenas de televisión por cable, incluso de dos compañías diferentes. No tienen baño, pero al menos no pasan calor y sí tienen buen entretenimiento.

Contra lo que difundió hace unos días, al parecer Jervis García Vázquez no está tan firme en la secretaría general del sindicato de burócratas estatales. Un grupo que se opone a su reelección, comandado por Waldemar Pech Gasque, interpuso el pasado fin de semana ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios un recurso en el cual se inconforma por la entrega de la “toma de nota” al dirigente y pide que, mientras se resuelve el asunto por la vía legal, se ordene a todos los integrantes de la directiva de García Vázquez que regresen a sus centros de trabajo porque no pueden estar “comisionados” en una situación así. La “toma de nota” es un documento en el cual el Tribunal avala el resultado de una elección sindical. El grupo de Pech Gasque insiste en que el proceso fue amañado, con una convocatoria a modo, y considera que indebidamente el Tribunal entregó la “toma de nota” porque previamente se presentó una impugnación que aún no se ha resuelto. Por lo pronto, Jervis García está instalado de nuevo en la silla de secretario general que ocupa desde hace 15 años.

