Plaza Grande

Nos comentan que...

Quien está que no lo calienta el sol es Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal en Yucatán, debido a que no solo no fue consultado sobre el reciente nombramiento de Dalia Isela Piña Alberto como nueva representante del Registro Agrario Nacional (RAN) en la entidad, en sustitución de Pablo Duarte Sánchez, sino que se enteró apenas minutos antes de la toma de posesión de la funcionaria. Es decir, “Huacho” Díaz fue ignorado en esta decisión, que provino directamente de altos mandos de la 4T en Ciudad de México, cuando se supone que él es el representante del gobierno federal en Yucatán. Fue tal su molestia que no asistió a la toma de posesión de Dalia Piña, cuando los enviados del centro del país, encabezados por el director en jefe del RAN, Plutarco García Jiménez, le informaron minutos antes que le darían el nombramiento en las oficinas del Registro. Los funcionarios federales habían sostenido una reunión en las oficinas de Díaz Mena en la delegación local de la Secretaría del Bienestar, con funcionarios del sector agrario de toda la Península, y no fue sino hasta el final cuando le informaron a “Huacho” del nombramiento. Es así como el exdiputado local y federal no tuvo injerencia ni tiene relación alguna con Dalia Piña, cuya encomienda, según trascendió, será dar marcha atrás a varios trámites de tierras “para devolvérselas a los campesinos”, en una serie de acciones que presagian revuelo y posibles conflictos con presuntos acaparadores de terrenos y con empresarios que, según nuestras fuentes, de buena fe adquirieron espacios para desarrollar sus proyectos.

Bien se dice que en política nunca hay que sorprenderse de lo que pueda ocurrir y esto viene como anillo al dedo con el activismo que ha asumido en los últimos meses Luis Correa Mena. El exalcalde renunció al PAN hace varios años, pero el pasado fin de semana estuvo en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido junto con otros panistas meridanos que fueron a realizar trámites relacionados con encomiendas partidistas, específicamente trabajos de capacitación. Aunque no se le vea más que esporádicamente en el Ayuntamiento, Correa Mena, cercano asesor del alcalde Renán Barrera Concha, está en la nómina municipal como secretario técnico del Despacho de Oficialía Mayor y aparece en programas digitales como analista político y ácido crítico del gobierno del Estado, en particular del gobernador Mauricio Vila Dosal.

En el arranque del censo efectuado anteayer en Río Lagartos para apuntarse en el programa “Bienestar para los pescadores de México”, que impulsa el gobierno federal, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, el “superdelegado” de Andrés Manuel López Obrador, lanzó una “pedrada” al gobernador Mauricio Vila Dosal cuando en su mensaje declaró: "es para el hombre de mar que se sube a la lancha y arriesga su vida, que nunca está en listas de apoyos porque se le deja fuera”, es decir, no se les "rasurará". “Huacho” Díaz explicó que el proyecto nació justo en la Federación Regional de Sociedades Cooperativas del Oriente de Yucatán, con sede en Río Lagartos, en diciembre del año pasado, cuando llegó el coordinador nacional de Bienestar, Gabriel García Hernández. En esa reunión escuchó la problemática del sector pesquero como "la falta de apoyos de los gobiernos, falta de un ordenamiento pero sobre todo el problema de la pesca furtiva".

