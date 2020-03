Plaza Grande

Nos comentan que...

Empleados municipales de Mérida que por primera vez cotizan en el Infonavit se llevaron tremenda sorpresa cuando vieron en su subcuenta de vivienda de 2020 una sustancial disminución en el monto del crédito en comparación con lo que tenían en 2019. Los derechohabientes esperaban que los créditos aumentaran mes con mes o año con año para que el préstamo alcanzara para la adquisición de una casa regular, no las minicasas tipo palomar de 5 ó 7 por 19 metros, pero con la disminución de sus créditos no les alcanzaría ni para una vivienda de ese tipo. Lo curioso de esta pérdida parcial del crédito de trabajadores municipales de Mérida es que las reglas de operación del Infonavit establecen que el crédito empieza a disminuir después de cumplir los 39 años de edad. A partir de esa edad, año con año baja el crédito, pero los afectados tienen menos de esa edad, es decir, no deberían perder el monto del crédito, pero en sus subcuentas aparecieron rebajas de $4,000 en promedio. Las reglas de operación también establecen otros factores que ocasionan una disminución del crédito de Infonavit: el pago irregular de las cotizaciones del patrón o un sobreendeudamiento del derechohabiente con otras instituciones. Sin embargo, también podría ser efecto de las nuevas políticas del Infonavit de aumentar los montos de créditos, exentar pagos y dar créditos a personas que no cotizan lo suficiente para obtener una casa. Es todo un misterio que maneja ahora la 4T en el Infonavit.

Hace poco, el alcalde de Kanasín, William Pérez Cabrera, hizo una demostración de su fuerza política durante la sesión del Consejo Político Estatal del PRI porque llevó a la Casa del Pueblo a numerosos simpatizantes que lo vitorearon. Ahí, en plática con un reportero del Diario negó todas las acusaciones de malversación de fondos de seguridad y falta de transparencia en su administración. Dijo que no hay desvío de recursos de un fondo de seguridad y aseguró que si fuera cierto, la federación no le daría $16.5 millones en este año. Con ese dinero construirá dos bases de sectores para la Policía Municipal, el norte y sur, para que la vigilancia sea más efectiva y la asistencia al llamado de auxilio de la población sea en 5 minutos en promedio. Pérez Cabrera asegura que los índices delictivos están bajando en esa ciudad, sobre todo los de alto impacto, y quienes critican su trabajo es porque no quieren que Kanasín avance. “Estoy abierto a la fiscalización y no es cierto que desvié dinero de seguridad. Sé que tengo que rendir cuentas y si me multan es por atrasos en los informes, no por malos manejos”, dijo. Sin embargo, las cifras y los vecinos dicen otra cosa.

