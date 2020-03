Plaza Grande

Nos comentan que...

Por abandonar la última sesión plenaria del Congreso el pasado miércoles 11, sin presentar hasta la fecha justificación alguna, se ha dispuesto le descuenten un día de su dieta económica a la diputada priista Mirthea Arjona Martín. De su ausencia se dice que fue para evitar votar a favor de su bancada, al parecer por compromisos antes contraídos. Mirthea Arjona estuvo en la primera parte de la sesión plenaria de ese día, pero cuando en la segunda parte desapareció, abandonó la sesión y, casualmente, fue cuando se presentó la votación que perdió la bancada del PRI, por la que ya no se dará vista a las autoridades del supuesto incumplimiento de los funcionarios estatales encabezados por el gobernador, por no responder las preguntas de los legisladores locales sobre el informe, lo que levantó sospechas y una serie de comentarios incluso entre los asesores de los mismos diputados de las distintas bancadas.

El abandono de la sesión del día 11 pasado por la diputada Mirthea Arjona hizo que más de un legislador comentara que “aplicó la de Paoli Bolio”, en alusión a lo ocurrido en la Cámara de Diputados federal en diciembre de 1999, cuando el panista Francisco Paoli Bolio, entonces presidente de la mesa directiva, se ausentó del salón de sesiones y con ello le dio el triunfo al PRI en la votación para el flujo de recursos al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, lo que se convirtió en un escándalo. “Fui al baño”, dijo entonces el legislador. En la sesión del miércoles 11 en el Congreso del Estado pareció repetirse la misma escena, sólo que al revés. Ahora fue para darle el triunfo al PAN y la derrota de los priistas. Es cierto que el voto de Mirthea Arjona no definía la votación, porque aún si hubiera votado con su bancada, de todas maneras hubiesen perdido la votación, pero llamó mucho la atención que estuviera en la primera parte de la sesión y en la siguiente, cuando se abordó el punto de los funcionarios que no respondieron, desapareció y como hasta la fecha no ha justificado sus razones, a pesar de que la mesa directiva del Congreso se lo solicitó, decidieron descontarle un día en su dieta económica en la próxima quincena.

El PRI sigue perdiendo espacios y elementos, que están siendo cosechados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En días pasados, el Comité Ejecutivo estatal de los verdes organizó una reunión con su presidente, Harry Rodríguez Botello; el secretario de Acción Electoral, Mario Peraza Ramírez, y el presidente del comité municipal de Mérida, Andrés Fernández del Valle, para nombrar al regidor de esta ciudad Richard Mut Tun coordinador territorial de ese partido en los distritos locales de la capital yucateca. Mut Tun llegó al cabildo meridano producto de una alianza entre el PVEM y el PRI, como priista, pero ya se definió a trabajar con el otro instituto político. Es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), docente con licencia del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), regidor de ecología y tiene gran experiencia en la política meridana, sobre todo en las colonias y fraccionamientos, donde es ampliamente conocido.

