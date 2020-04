Plaza Grande

Nos comentan que...

Siguiendo la línea del Ejecutivo estatal de solicitar créditos bancarios para afrontar el costo sanitario, económico y laboral que va dejando el coronavirus, al menos tres municipios del interior del Estado tienen intención de pedir permiso al Congreso del Estado para que les autorice un empréstito de largo plazo. Uno de esos municipios es Motul, que ya pensó hasta en la cantidad que pedirá: $8 millones, al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras). Incluso se dijo que ya turnó su solicitud al Congreso. Los nombres de los otros dos municipios no fueron revelados durante el análisis de la solicitud que hizo el Ejecutivo estatal para la ampliación del Presupuesto de Egresos 2020 hasta por $1,500 millones y un préstamo de $1,728 millones para la reactivación económica. Se dijo que todos los municipios tienen una difícil situación financiera por las medidas preventivas y no descartan que aumente la lista de ayuntamientos endeudados en este año.

El ríspido debate con tintes partidistas de los diputados de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado, que aprobó una ampliación presupuestal de $1,500 millones al Ejecutivo y pospuso el debate sobre la contratación de un empréstito de $1,728 millones tuvo varios encontronazos verbales entre el diputado priista Felipe Cervera Hernández y sus compañeros Víctor Merari Sánchez Roca, del PAN, y Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, a quienes el priista obligó a que admitieran que sus argumentos eran equivocados o pocos claros. Al presidente de la comisión, Sánchez Roca, el priista le echó en cara que invitara por su cuenta a los cinco funcionarios del gobierno que explicaron detalles del empréstito y luego lo machacó hasta que aquél admitió que en lo particular no había presentado algún dictamen sobre la solicitud de préstamo del Ejecutivo. A la diputada Milagros Romero, Cervera le dijo que aquella deja ver su sentimiento por el Ejecutivo, cuando le rebatió que el dictamen que presentó el PRI, que contenía el rechazo al crédito de $1,728 millones, no era producto de la piratería legislativa, como acusó la diputada de Movimiento Ciudadano. Finalmente, los diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN apoyaron el dictamen del PRI, el cual se aprobó en la sesión plenaria del martes. Lo que no perdonó Milagros Romero es que Cervera Hernández abandonara la sesión cada vez que ella le iba a contestar. Finalmente, toda la discusión valió un cacahuate porque prevaleció el criterio del PRI y el PRD.

Quizá el Sindicato de Trabajadores de Profeco en Yucatán entraría a los libros de récords mundiales como la organización sindical con menos integrantes de México, de Latinoamérica o del mundo, porque apenas tiene 17 afiliados, de los 35 empleados con los que cuenta la dependencia federal en el Estado. Este sindicato de Profeco, según trascendió, se formó hace varios años en el Estado, pero ha sufrido mermas por jubilaciones, bajas voluntarias o despidos por recortes presupuestales y en estos momentos apenas le quedan 17 integrantes. Este microsindicato quiere tomar el control de la Profeco, pero se ha topado con una directora, Sisely Burgos Canto, que les habló fuerte y claro: “Yo no vine por el sueldo, no vine por el cargo político, vine porque quiero ayudar a la transformación del servicio público de México”. Con esa advertencia contuvo a los sindicalizados de la dependencia, que quieren imponer sus condiciones de trabajo, según nos comentaron.

