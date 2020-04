Plaza Grande

Nos comentan que...

En círculos políticos se comenta que la primera negativa del PRI a aprobar la autorización que pidió el gobernador Mauricio Vila Dosal para contratar el crédito de 1,728 millones de pesos fue a causa de la sospecha de que la mayoría de esos recursos, al igual que la ampliación del techo presupuestal por 1,500 millones para dar apoyos por el Covid 19, serán manejados por Roger Torres Peniche, quien hace unos años fue operador político del PRI y al salirse de ese partido asumió funciones similares en el PAN y hoy, nos comentan, las realiza particularmente con el jefe del Ejecutivo del Estado. Los priistas saben lo que es el trabajo de un operador político como Torres Peniche, actual secretario de Desarrollo Social, y más ahora que se avecina el proceso para elegir alcaldes y diputados locales. Por eso tratan de frenarlo a como dé lugar.

Airada increpación hizo la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama a su colega del partido Morena Miguel Candila Noh por descalificar el plan de apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal antes de su análisis y aprobación. Candila Noh, líder de la bancada de Morena, argumentó que no podían adelantar ese plan y la aprobación del crédito de $1,728 millones sin escuchar al gobierno federal. Incluso dijo que el plan del gobierno del Estado "se oye muy bonito", pero hasta el gobierno de Donald Trump dará apoyos directos a las familias, no a los empresarios. Su expresión sacó de la tranquilidad a la diputada Díaz Lizama, quien lo increpó: “No lee, no está informado. Los funcionarios nos están dando información de primera mano. No puede venir un diputado a desacreditar así nada más. Pido respeto y mesura porque ellos (Olga Rosas Moya, Juan Carlos Rosel Flores y Rafael Hernández Kotasek) nos están dando información actualizada y suficiente”.

Quien derrochó elogios durante la misma sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto del Congreso del Estado fue la diputada Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, porque celebró que el Poder Ejecutivo haya comisionado al jefe del Despacho del Gobernador, Édgar Ramírez Pech, para la plática con los legisladores de dicha comisión porque, dijo, ha sido diputado local y federal, sabe lo que es estar en los zapatos de los legisladores y entenderá las decisiones de este órgano legislativo. También comentó que reconoce que el gobernador tiene un gran equipo de trabajo en su gabinete. ¿Alguna razón para tanta dulzura?

Solo una organización civil llegó a la etapa final del proceso para la conformación de partidos políticos estatales, una fase que le tocará dirigir al consejero electoral general de la entidad Antonio Matute González. El consejero se perfila para presidir la comisión que se deberá instalar este mes para revisar y dictaminar si la Asociación Socialista cumplió todos los requisitos para convertirse y hacer resurgir al Partido Socialista del Sureste (PSS). Como se sabe, con un instituto político que llevaba ese mismo nombre y siglas llegó al palacio de gobierno al primer gobernador socialista, Felipe Carrillo Puerto, quien entre otras acciones y obras en beneficio de los yucatecos estableció la primera universidad de Yucatán, hoy convertida en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). Casualmente entre quienes están detrás de lograr el registro del nuevo partido local se encuentra un grupo de universitarios, incluyendo algunos exlíderes estudiantiles a los que no sería raro ver en las próximas elecciones del Estado como candidatos a diputados y alcaldes del mismo instituto político, en caso de que logre su registro en el Iepac.

