Plaza Grande

Nos comentan que...

En medio de la pandemia generada por el Covid-19, decenas de activistas, ligados, según nos comentan, al partido Morena y encabezados por dirigentes afines a Joaquín "Huacho" Díaz Mena, delegado del gobierno federal en Yucatán, se congregaron desde las primeras horas de ayer por la mañana a las puertas del Palacio de Gobierno para realizar una protesta. En contraposición a las disposiciones oficiales de la sana distancia y algunos sin cubrebocas, los manifestantes exigieron apoyos que ofrece la administración estatal por la emergencia sanitaria. Bajo el mando de Manuel Carrillo García, líder de la Unión Campesino Democrática, las personas irrumpieron y se aglomeraron en los corredores del edificio de la calle 61 sin consideración de otros solicitantes que sí respetaron los protocolos de prevención del coronavirus. Entre el grupo había unas mujeres, según nos dicen, tabasqueñas e infiltradas, que trataban de exacerbar los ánimos y violentar la manifestación de forma amenazante, como se aprecia en un vídeo que circula en las redes sociales. En la grabación, una mujer elogia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a gritos defiende los logros de la llamada Cuarta Transformación, acusando a los yucatecos de no entender ese movimiento nacional. En círculos políticos se comentó que se trató de una falsa manifestación orquestada por gente ligada a Morena y al delegado federal, en coordinación con Carrillo García, quien ha estado muy cercano a "Huacho" Díaz en los eventos masivos de entregas de apoyos de la Federación, e incluso que presionaron a personas mayores a acudir bajo la amenaza de quitarles la asistencia de los programas de Bienestar Social.

En reunión con el director Paulo Flores Salazar y la secretaria general de la sección XXXVI del sindicato, Martha Ivonne Solís Lugo, trabajadores de enfermería del hospital Mérida Issste expusieron el lunes pasado las necesidades urgentes de ese nosocomio regional para afrontar la pandemia del coronavirus. Estas son: Falta de protocolos en atención al Covid-19, de rutas trazadas en atención directa al usuario, de vestiduras de bioseguridad avaladas por la OMS, de intervención del comité de seguridad e higiene y de organización sustentada en la OMS por epidemiólogo responsable del hospital regional. Asimismo, se quejaron de que hay aires acondicionados descompuestos en medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos o neonatales; elevadores de R.P.B.I. sin funcionar; monitores, oxímetros, cubrebocas N-95 y guantes insuficientes, así como falta de caretas de protección, de sistema de aspiración de succión cerrada y de equipo de ropa y capacitación a personal de intendencia. Otra queja fue por la carencia de humidificadores y extractores de ambiente, de respiradores mecánicos (para pacientes intubados), de equipo para intubación como son laringoscopios y cánulas endotraqueales para adulto y pediátricos, de aislados de camas suficientes con material adecuado, de transfer para cambio de ropa y de baño con regaderas. Igualmente la queja vino por personal insuficiente para la contingencia, pues dicen que aún no se contratan suplentes de enfermería, médicos y afines.

A pesar del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 31 de marzo, en el que se autorizó licencia con goce de sueldo del 1 al 30 de abril a mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, inmunosupresión, cardiópatas y pulmonares, la coordinación de recursos humanos del hospital Mérida del Issste aún no autoriza la licencia de estas enfermedades y cada vez son más los obstáculos para otorgarla, se queja la secretaria general de la sección XXXVI del sindicato de esa institución, Martha Solís Lugo. La líder de los trabajadores enfatiza que, dada la letalidad y mortalidad del virus, urge dotar el material mencionado que garantice la salud de todos los trabajadores que estarán expuestos a contagiarse ya que el hospital regional Mérida Issste fue nombrado para atención exclusiva de Covid-19 y no solo de pacientes locales sino también de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.

“El miedo no anda en burro”, y se dice en los pasillo del Congreso del Estado que el refrán les cae como “anillo al dedo”, esto porque trascendió que al menos ocho diputados, seis del PAN y dos de otros partidos pero que siempre votan con los panistas, se negaban a sesionar ayer, y hasta llegaron a expresarle a la presidenta de la mesa directiva, Janice Escobedo Salazar, del PRI, que era una irresponsabilidad convocar a la sesión plenaria, porque estaba arriesgando la salud de los legisladores, dada la grave amenaza que pesa en todo el país por el coronavirus. Sin embargo, se les hizo ver que según el acuerdo publicado en el Diario de la Federación el pasado 31 de marzo, los poderes legislativos, estatales y federal, no pueden suspender sus actividades por estar entre las instituciones cuyo funcionamiento se considera indispensable. Solo así, y a regañadientes, acudieron ayer a sesionar. El único que no asistió fue Harry Rodríguez Botello, del PVEM.

Hay quienes empiezan a aprovecharse de la contingencia para sus intereses políticos, y uno de ellos podría ser el comisario municipal de Chicxulub Puerto, a quien comerciantes de esa población señalaron como el que estuvo detrás del cierre de la carretera por los intentos de evitar que los meridanos acudan a sus casas de verano el pasado viernes. Nos comentan que en ese relajo ni a los que viven ahí dejaban pasar, como fue el caso de un hijo de conocido restaurantero de la localidad, a quien tampoco dejaban pasar. Por si fuera poco, trascendió que entre los protestantes había personas que no son de ese puerto y, según algunos comerciantes, fueron usados, pues el comisario se molestó porque no le iban a dejar repartir las despensas que se darán por la contingencia, y tenía que hacer algo para hacerse notar con el alcalde Julian Zacarías, quien no estaba enterado del bloqueo de la carretera y tuvo que intervenir con la policía municipal estatal y la Guardia Nacional. Dicen los comerciantes que una vez que se dio la intervención del alcalde, todo se acabó y no volvieron a bloquear las carreteras.

Síguenos en Google Noticias