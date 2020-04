Plaza Grande

Nos comentan que...

En la reunión convocada por el gobernador Mauricio Vila Dosal el pasado miércoles en el Centro Internacional de Congresos (CIC), a la que fueron citados legisladores locales y federales de todos los partidos, y en la que no estuvo presente el mandatario, se destacaron tres tipos de invitados: los que no fueron, los que no pudieron hacerlo en persona y usaron la tecnología como aliada, y los que se quedaron hasta el final. Entre estos últimos estaban los panistas, como era de esperarse. Según nos comentan algunos asistentes, dos blanquiazules capitalizaron la reunión para figurar entre todos, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y el senador Raúl Paz Alonzo, quienes hablaron frente a la concurrencia más de media hora, entre ambos, con discursos de alabanzas para el mandatario estatal. No faltará quien diga que el ajedrez político está puesto a punto rumbo a las elecciones de 2021. Los que no se presentaron fueron los diputados local y federal de Morena, Miguel Candila Noh y Límbert Interián Gallegos, respectivamente. Y quien echó mano de la tecnología, al vincularse virtualmente con la tableta del senador Jorge Carlos Ramírez Marín fue la también priista y diputada federal Dulce María Sauri Riancho.

Hablando de senadores ausentes en la convocatoria de Vila Dosal, nos comentan que la única que no fue invitada es la del Verde Ecologista, Verónica Camino Farjat, a quien sus compañeros señalan como una activa crítica del gobierno estatal, pero dicen que suele guardar sus opiniones sobre el federal, ámbito en el que se supone se desenvuelve. Nos comentan que la razón por la que ya no la toman en cuenta para estos eventos es porque antes la invitaban y participaba activamente haciendo propuestas, pero cuando salía de las reuniones se dedicaba a subir a sus redes sociales cosas negativas de los acuerdos y las personas. ¿Será?

¿Es el toque de queda la próxima medida a aplicar en todo el Estado en la prevención de contagios de coronavirus? Antes de que el gobierno del Estado decrete la aplicación de la ley seca en Yucatán el pasado viernes 10, en varios municipios se hicieron “pruebas” para medir la reacción de la gente. Desde el 20 de marzo comenzó la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en Dzidzantún y Dzilam González, la cual siguió en municipios como Temozón (a partir del sábado 28 de marzo) y Valladolid (martes 31). La medida se intensificó a partir del 1 de abril, cuando se sumaron a la ley seca Progreso, Motul, Chemax, Ticul, Chicxulub Pueblo, Sinanché, Sacalum, Teabo, Telchac Puerto y Hoctún. Luego siguieron Tinum (viernes 3), Peto (martes 7), hasta que el jueves 9 se publicó en el Diario Oficial del Estado la medida para todo el Estado hasta el 30 de abril. El toque de queda se comenzó a aplicar en el Estado el sábado 28 de marzo, de 10 de la noche a 5 de la mañana, en Temozón. El lunes 6 del presente empezó el toque de queda en Sucilá; el jueves 9 el cabildo de Hoctún acordó que, salvo una emergencia, ninguna persona deberá permanecer en la calle entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. y el viernes 10, al entrar en vigor la ley seca en el Estado y tras la confirmación de la muerte de una vecina de Izamal a causa de Covid-19, el ayuntamiento de Tunkás anunció que nadie deberá permanecer en la calle a partir de las 8 de la noche. Ante el creciente número de contagios y muertes, y la aparente desidia de algunas personas, la pregunta que nos hacen los lectores es: ¿cuándo decidirá el gobierno aplicar el toque de queda o la prohibición de salir a la calle en determinados horarios?

