Plaza Grande

Nos comentan que...

No fue Silvia López Escoffié, como por equivocación publicamos en esta columna anteayer martes, quien discutió con el morenista Miguel Candila Noh porque éste llegó sin cubrebocas al Congreso, sino la panista Rosa Adriana Díaz Lizama, con quien, dicen, el diputado de Morena ya trae enfrentamiento enconado, al grado que ha dicho que votará en contra de todo lo que proponga la blanquiazul. Ayer, de nueva cuenta rompió las reglas sanitarias y, junto con su compañera de bancada Leticia Euán Mis, se presentó a la sesión plenaria sin cubrebocas porque, según dice, no tiene necesidad de usarlo porque no está contagiado y todo el tiempo está en el Congreso. La pregunta ahora es: en caso de que sigan sin usarlo, qué harán las autoridades a partir de mañana viernes, cuando será obligatorio el uso del tapabocas, según anunció ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Hablando de Vila Dosal, nos comentan que cada vez se le nota más tupida la barba. En su mensaje de ayer por la tarde para dar a conocer nuevas medidas sanitarias ante el ingreso a la fase 3 de la contingencia, el mandatario estatal lucía ya notoriamente el vello facial, al estilo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El cambio de “look” de Vila va de la mano con el que le practicó a su hijo menor, Santiago, a quien dejó “colís” el domingo pasado, en su debut como fígaro. No falta quien se pregunta por qué precisamente en una contingencia en que la higiene es primordial, el mandatario se deja crecer la barba. Eso sí, el estilo parece agradarle a las yucatecas, quienes usan las redes sociales para compartir memes del mandatario con mensajes sugerentes.

Continuando con medidas sanitarias, ayer se realizó la primera sesión en línea del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la que participaron los siete consejeros electorales y siete representantes de partidos que, pese a no tener intervenciones directas, dieron la nota gracias a sus familiares o colaboradores, pues durante la transmisión de la sesión se pudieron escuchar comentarios como: “te corro la cortina para que estés mejor”, “bueno ya ni modos, luego nos vemos”, “voy a facturar”. No cabe duda que, aunque la baja cultura digital se ha manifestado durante esta contingencia, la misma ha provocado que los funcionarios se vean en la necesidad de mejorar sus procesos.

Ya pasaron casi siete meses desde que un grupo de mujeres activistas pro abortistas vandalizaron el Monumento a la Maternidad, en el parque de la Madre del Centro Histórico, y hasta el momento se desconoce el desenlace de la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de Mérida, quien pagó los gastos de la reparación de la histórica escultura francesa dañada. Ni la Fiscalía General ni el Ayuntamiento informan los resultados de la investigación de este criticado primer vandalismo femenil en Mérida, al estilo de las encapuchadas de Ciudad de México, que denunció el Ayuntamiento el 30 de septiembre pasado, por lo que es seguro que quedará en la impunidad y podría ser aliciente para otro ataque al patrimonio cultural o arquitectónico de Mérida, considerada una ciudad de paz, tranquila y con la mejor calidad de vida. Quizá el radicalismo de las activistas del pañuelo verde, totalmente ausentes ahora con la pandemia del coronavirus, tiene asustadas o intimidadas a las autoridades municipales y de investigación ministerial y no quieren volver a ver el enojo de las feministas.

Otro caso “para la araña” en Yucatán es la detención de 8 mujeres el 25 de noviembre pasado, previo a una marcha feminista en Paseo de Montejo. Las detuvieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública por la experiencia del vandalismo que protagonizaron en septiembre contra el Monumento a la Maternidad y, aunque las feministas acusan abuso de poder, en realidad les decomisaron objetos que hicieron pensar que querían repetir las pintas: latas de pintura en aerosol, palos, una navaja, un cuter y tijeras de puntas afiladas. Como ocurre con el vandalismo contra el Monumento a la Maternidad, este caso tampoco avanza. La Codhey inició una investigación de oficio por la detención de las 8 jóvenes, está integrando el expediente, pero se ha topado con la resistencia de la SSP a ampliar su informe sobre la participación de sus agentes. La corporación policiaca rindió un primer informe, pero la Codhey le pidió una ampliación a principios de marzo, antes de que iniciara la contingencia sanitaria por el coronavirus, pero hasta la fecha no ha entregado el requerimiento ni ha permitido que sus agentes comparezcan en audiencia de la Codhey. Las afectadas ya dieron su versión, el visitador de la Codhey ya entrevistó a algunos testigos y realizó otras diligencias, pero no cierra la investigación sin la versión de los policías para que pueda tener suficientes elementos y dictaminar alguna recomendación.

