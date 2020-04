Plaza Grande

Nos comentan que...

Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN, no se vio bien en la más reciente sesión plenaria del Congreso, pues ante la reiterada petición de los priistas al gobierno del Estado para que les manden las reglas de operación de los programas de apoyo por el coronavirus (en dos sesiones públicas ya lo pidieron sin que les respondan), el panista les dijo que no deben seguir insistiendo en el tema, pues el Ejecutivo del Estado ya envió sus respuestas desde el pasado viernes 17. Esto no agradó a los legisladores de los demás partidos, entre los que surgió el comentario de que el Ejecutivo habría mandado tal información a Sánchez Roca, en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, pero excluyó a la Secretaría General del Congreso del Estado, lo que haría surgir sospechas de “malos manejos” en el otorgamiento de esos apoyos, según nos comentan. El pasado miércoles 22 Sánchez Roca “presumió” tener copia del informe estatal, pero no dio muestras de querer compartirlo, razón por la cual algunas diputadas han dicho que deberían hacerle un extrañamiento al legislador.

En la Secretaría de Fomento Turístico del Estado los trabajadores se preguntan dónde están su titular, Michelle Fridman, y sus subsecretarios, a quienes no se les ve por ninguna parte. El único que ocasionalmente se asoma en la oficina es Raúl Paz Noriega, director de la Secretaría Técnica de la institución.

El gobernador Mauricio Vila Dosal sacó a relucir su lado “standupero”, pues desde su célebre anuncio de “uno por vehículo” ha sido blanco de memes y bromas de distintos tonos en las redes sociales. Ante esto, se ha dado a la tarea de contestar de manera curiosa varios mensajes de sus seguidores. ¿Andará buscando chamba de “community manager”?

Abogados litigantes que conocen de años al actual titular de la Fiscalía General del Estado, Wílberth Cetina Arjona, dicen que es una decepción total como fiscal social de Yucatán porque cobija la impunidad en los casos de abusos policiacos, guarda en secrecía el trabajo de esta importante dependencia que imparte justicia, lo que indica que no hace bien su encomienda de representante social, y lo peor es que no ha querido desmantelar la mafia inmobiliaria porque están involucrados varios notarios públicos que son sus amigos y hasta los protege. Y los abogados críticos parecen tener la razón, porque este fiscal ha borrado de plano el trabajo de su departamento de Comunicación Social, que niega toda información que se solicite algún reportero por algún caso de interés público. En la Fiscalía General del Estado no hay el derecho constitucional a la información y el respeto al trabajo de los periodistas. En el mundo de la abogacía estatal dicen cosas más feas del fiscal, pero por respeto a su persona y porque no hay pruebas no las mencionamos.