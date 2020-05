Plaza Grande

Nos comentan que...

Las despensas que reparte el gobierno del Estado con motivo de la emergencia sanitaria siguen acompañadas de la polémica. Al regaño que, como publicamos en esta misma columna, recibió el regidor Jesús Pérez Ballote al querer lucirse en la entrega en las comisarías de Mérida se suma una reclamación del alcalde Renán Barrera Concha, a quien no cayó en gracia que la diputada federal Cecilia Patrón Laviada fuera designada coordinadora del reparto de los apoyos en la capital yucateca. La inconformidad del primer edil meridano surtió efectos, pues el gobierno del Estado accedió a cederle esa tarea. De golpe y porrazo, Cecilia Patrón quedó fuera del programa oficial, pero de una u otra forma consiguió sus propias despensas, que también reparte en Mérida. Y por si fuera poco, no han dejado de surgir señalamientos porque los paquetes que le sobran al Ayuntamiento en la distribución diaria son llevados a las direcciones municipales de Desarrollo Social y de Bienestar Social, donde concurren simpatizantes del PAN. ¿Por qué será?

Y ya que hablamos del reparto de despensas, el gobierno del Estado ya inició la entrega correspondiente a la segunda quincena de abril, sin dejar de atender rezagos de la primera. Algo que no deja de llamar la atención es que el personal asignado a esa tarea —empleados del gobierno estatal y, en el caso de Mérida, del Ayuntamiento— no es sometido a filtros al comenzar las caminatas diarias, a pesar de que tiene contacto con cientos de personas al día. Los trabajadores de dependencias estatales tienen un grado de riesgo mayor en esta contingencia, porque, a diferencia de los municipales, llevan un control escrito y reciben las identificaciones de los beneficiarios para tomar datos. Ojalá no pase a más.

En fechas recientes se reavivaron las sospechas de los nexos de Ulises Carrillo Cabrera, exasesor de Ivonne Ortega Pacheco, con gente del gobierno del Estado. El exdirector de Planeación y del Isstey ya asomó como socio, o subordinado si lo quiere ver así, de Rodolfo Rosas Moya en un negocio editorial. Rodolfo es hermano de Olga, secretaria de Administración y Finanzas del Ejecutivo. Aunque lo niega el gobierno, Ulises Carrillo ha sido señalado como asesor económico de la administración de Mauricio Vila Dosal y ya es común oírlo o leerlo como comentarista en medios digitales con palabras de respaldo a las decisiones financieras del Ejecutivo, incluyendo los endeudamientos a corto y largo plazos. Hay un refrán que dice que cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Aplicará en este caso?

Dicen que más vale tarde que nunca. El gobierno del Estado anunciaría hoy, al fin, la puesta en marcha de servicio de transporte gratuito exclusivo para personal médico, mediante la habilitación de siete rutas especiales interconectadas con hospitales públicos y privados, precisamente cuando empieza la que se espera sea la semana de más contagios de Covid-19 y cuando muchas empresas, ante las agresiones y discriminación al personal médico, pusieron en marcha desde hace semanas múltiples beneficios para los “héroes anónimos” en la lucha contra el coronavirus, incluidos gasolina y alimentos gratis e incluso renta de vehículos a bajo costo. Esperamos que el retraso oficial del lanzamiento de “Ruta héroes de la salud” (desde hace más de 15 días se filtraron fotos de los camiones rotulados) haya sido para transparentar la inversión y se informe al menos quiénes son los permisionarios que darán el servicio y cuánto y cómo les pagará el gobierno.