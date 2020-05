Plaza Grande

Nos comentan que...

Yucatán sigue escalando los primeros lugares en contagios de Covid-19 y esto se refleja también en las cárceles yucatecas, donde, según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 30 de abril pasado, en los Centros de Reinserción Social yucatecos había detectados 13 casos confirmados, 5 casos más que el último reporte anterior. De acuerdo con los datos del monitoreo de centros penitenciarios de la CNDH, Yucatán ocupa el segundo lugar nacional. Está debajo de Jalisco, que tiene 40, pero supera a los reclusorios del Estado de México (7), Ciudad de México (6), Sinaloa (2), Tabasco (2) y Quintana Roo (1). Hay 31 casos más en todos los reclusorios que monitorea la CNDH que están clasificados como sospechosos. Todos los contagiados de coronavirus son del sexo masculino.

Un brote de inconformidad laboral ha causado escozor en el sector salud de Yucatán. Hasta donde se sabe, un grupo de trabajadores pidió a autoridades de la Secretaría de Salud del Estado que aclaren su posición en torno a la contratación de nuevo personal en el Hospital General de Valladolid, cuando hay gente que desde hace buen tiempo está laborando como "voluntaria" en esas instalaciones, sin sueldo, bajo la promesa de funcionarios de que apenas se pudiera la colocarían en puestos formales en reconocimiento a sus "méritos". El argumento oficial es que el nuevo personal atenderá las necesidades relacionadas con la contingencia del coronavirus, pero los inconformes consideran que en realidad se están otorgando contratos a "recomendados" y consideran que lo mismo está ocurriendo en otras zonas del Estado. Por lo pronto, el asunto ya llegó a las altas esferas de la Secretaría de Salud. A ver cuál es el desenlace.

Parece que cuando se trata de un caso donde la familia es humilde y sin influencias políticas o poder económico, las dependencias no mueven su estructura, recursos humanos y equipos, tal como lo demostró la Secretaría de las Mujeres, a cargo de María Herrera Páramo, que con su ascenso político en esta administración pública estatal perdió su atención y cordialidad con los medios de comunicación. Cuando estuvo como directora del Instituto de la Mujer municipal era accesible, sencilla y atenta, hoy en su calidad de secretaria es otra persona. Cuando se le habló para una entrevista sobre la forma como apoyaría a la familia de la mujer embarazada que murió en el consultorio del programa Médico 24/7 no respondió, pidió que se comunicaran con su vocera Marina Herrera, quien previamente no había contestado las llamadas del reportero. Pero esta vocera de Semujer apostó al olvido y hasta el día de hoy no gestiona la entrevista.

La pandemia metió en serios problemas a la coordinación estatal del Inegi porque hasta el día de hoy no termina el Censo de Población y Vivienda 2020, al grado que obliga a sus trabajadores, con plaza y contrato temporal, para que acudan a sus oficinas de la calle 62 entre las avenidas Colón y Cupules. Nos aseguran que las actividades en las oficinas continúan parcialmente pese a que no son consideradas primordiales. De acuerdo con la información disponible, la coordinación estatal obliga a una parte del personal a que labore dos veces por semana. Sin embargo, debido a que los empleados de base se negaron a cumplir, la jefatura recurre a los eventuales a quienes “convence” con el argumento de que de esa forma seguirán cobrando su sueldo. Los que todavía van en forma clandestina a trabajar temen al contagio del Covid 19 porque algunos de los 50 empleados que se reúnen regularmente tienen que viajar del interior del Estado, con los riesgos que trae la movilidad en el transporte público. Los empleados cubren un horario de 8 a 15 horas y algunos ya manifestaron su inconformidad y piden la intervención de las autoridades superiores para solucionar el problema.

Mucha extrañeza causó en el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado que no fueran invitados a ser parte del Comité de Seguimiento y Evaluación para la entrega de los apoyos del plan de Seguro al Desempleo, pues corren los rumores de que no hay mucho interés del gobierno por cuidar el ejercicio de estos recursos de apoyo por la contingencia sanitaria en la entidad.