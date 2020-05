Plaza Grande

Nos comentan que...

Dicen que el buen juez por su casa empieza. Pues bien, el jueves 7 pasado personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una visita de verificación de una denuncia ciudadana en una casa de empeños del Centro, pero se presentaron sin cubrebocas. En una imagen que circula en redes aparecen tres funcionarios de Profeco pero solo uno de los uniformados lleva tapabocas (en realidad es un pasamontañas). La imagen se captó tras la visita a la casa de empeños. Por cierto, en el comunicado recibido se dice que el negocio visitado “incumple con diversas disposiciones que no están la vista del público consumidor”, pero no se indica si se le aplicó alguna sanción. No obstante, se indica que “continuarán con estas acciones a establecimientos con actividades esenciales y que se encuentren laborando, verificando el comportamiento comercial del establecimiento y el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables”, y se ponen a disposición del público para quejas y denuncias los teléfonos 800 468 8722, 252 94 08 y 928 59 66, así como las redes sociales oficiales en Twitter: @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOficial, y el correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

El confinamiento no impidió que la clase política yucateca celebrara a las madres, aunque en esta ocasión el festejo fue de tipo "digital". Algunos actores de la política local compartieron en sus redes sociales imágenes con sus esposas, madres o hij@s y los regalos "caseros" recibidos y/o entregados. Entre los mensajes llama la atención el del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien compartió dos fotos, una con su esposa y la otra con su madre, y en ninguna lleva la barba que hoy día luce y ha sido blanco de todo tipo de comentarios y memes. El alcalde Renán Barrera, por su parte, subió dos fotos con su esposa e hijos y dos con su madre. Por cierto, no parece cosa del azar que una de las fotos con su progenitora sea en el Monumento a la Madre, el mismo que fue vandalizado el año pasado en una marcha feminista. En el marco de la jornada de felicitaciones, llama la atención una más: la dirigida por el senador Raúl Paz Alonzo al diputado Manuel Díaz Suárez, quien celebró su cumpleaños.

Ya que al senador blanquiazul nos referimos, una de las preguntas más escuchadas en los pasillos de la política es "¿dónde está Raúl Paz?". Después de que a mediados de marzo hizo públicas sus aspiraciones por la alcaldía de Mérida, e incluso reforzó el posicionamiento de su nombre al repartir botellas de gel rotuladas con la marca "Raúl Paz", pareció desvanecerse del ambiente político. Más de uno se pregunta si el anuncio fue en serio o solo un tanteo para provocar que otro "brincara al ruedo".