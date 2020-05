Plaza Grande

Nos comentan que...

El debate sobre la iniciativa de nuevo crédito que solicita el Ejecutivo ha dado pie a fuego amigo en el PRI, en algunos casos en forma nada discreta y con detalles que llaman la atención, por los autores de esas acciones. Es el caso de Henry Sosa Marrufo, quien fue director de Transporte al principio del gobierno de Rolando Zapata Bello y diputado en la LXI Legislatura estatal, de 2015 a 2018. El exlegislador escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Diputados priistas que apoyan más deuda pública, mejor renuncien al PRI porque en el 2021 cobraremos la traición. ¡Sinvergüenzas!”. Lo curioso del asunto es que Sosa Marrufo fue parte del grupo promotor de la aprobación de las cuentas de la administración de Ivonne Ortega Pacheco y del endeudamiento en el sexenio de Rolando Zapata. También es recordado por los sainetes que sostuvo con el diputado panista Elías Lixa Abimerhi y la entonces coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso, Celia Rivas Rodríguez. Al menos sí conoce, en teoría, cómo se mueven las cosas en el Poder Legislativo.

En una medida que, según nos comentan, debe leerse como “te lo digo, Veracruz, para que lo escuches, Yucatán”, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el líder de ese partido en tierras jarochas, Marlon Ramírez Marín —nada que ver con el senador yucateco de apellidos idénticos—, emprendieron un proceso para expulsar del tricolor al diputado priista Antonio García Reyes, “por traicionar a los veracruzanos y debido a que su conducta afecta al sistema de partidos, al PRI y a sus militantes”. La razón: el legislador se sumó a una iniciativa de otro partido, en este caso Morena, en el Congreso jarocho, votando en contra de su partido. El mandamás tricolor nacional, por cierto, se encuentra de luto por el fallecimiento, ayer, de su padre, Emigdio Moreno Cossío, de lo que informamos en la sección Nacional.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) no todos los médicos y enfermeras trabajan en condiciones que los tengan satisfechos, pese a que se entiende que se trata de una situación especial por el coronavirus. El HRAE, como se sabe, es uno de los hospitales donde se recibe a pacientes del Covid-19 y cuenta con un "covitario" especial. Nos comentan que la ocupación de las camas de esa sección ha sido variable en los últimos días y entre sus ocupantes han estado incluso médicos. Éstos y enfermeras, que "no están mal pagados" porque incluso reciben un sobresueldo de 20% por el riesgo de su trabajo, cuentan también con el equipo adecuado para proteger su salud. El problema lo representan principalmente dos aspectos, según nos dice personal que trabaja en el nosocomio: 1) No se cuenta siempre y a tiempo en la institución con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes del Covid. En los casos en que están sedados, en ocasiones ha ocurrido que el paciente empieza a volver de la sedación y no se cuenta con el medicamento necesario en ese momento. 2) Hay malestar contra los médicos de planta debido a que ellos se abstienen de entrar a atender a los internos del "covitario" por temor al contagio, pese a que es su responsabilidad desempeñar esa función durante su jornada laboral. Esos médicos mandan a los residentes o a las enfermeras a atender directamente a los enfermos de coronavirus. Y no es por falta de tiempo, pues sí atienden sus consultorios particulares u otras actividades a las que les dan prioridad. Residentes y enfermeras dicen que no es que se nieguen a hacer ese trabajo, pues es su obligación también. Lo que no les parece justo es que solo ellos corran con todo el estrés laboral y lleven el riesgo de contagios a sus familias, cuando a todos se las paga para cumplir esa labor. "No es que celebremos lo que dijo López Obrador sobre los médicos a los que solo les interesa el dinero, pero tampoco estuvo del todo mal lo que dijo...", comentó nuestro informante.

Empleados sindicalizados de la Subdelegación Mérida Norte del IMSS “están muy asustados” porque se confirmaron dos casos de Covid-19 en la oficina de Auditoría Patrones y en vez de cerrar para aplicar medidas de contención, solo se realizaron labores de desinfección ayer miércoles en la tarde, tras la conclusión de labores, y hoy jueves se deben presentar a laborar de nuevo. Son alrededor de 40 los que laboran en las cuatro oficinas de la subdelegación, incluidos de grupos de alto riesgo de contagio como hipertensos, diabéticos e incluso madres de bebés. Y la próxima semana se debe presentar otro grupo a trabajar, ya que se dividió al personal en dos grupos semanales. Según relataron trabajadores, cuando llegaron el lunes a laborar les llamó la atención ver cerrada la oficina de Auditoría Patrones y sus sospechas aumentaron cuando llegó personal de intendencia y realizó una “limpieza exhaustiva, como nunca se ha hecho”. Sin embargo, ese día la subdelegada y la administradora negaron que hubiera algún problema y también lo negaron el martes, cuando circuló un documento que decía que hubo un caso confirmado y los demás empleados de la oficina fueron aislados desde la semana pasada. Tras una manifestación de trabajadores, ayer las funcionarias confirmaron que no solo había un caso sino dos y que al terminar las labores del día se iba a desinfectar, como finalmente ocurrió. La subdelegación se encuentra en la avenida 7, Alfredo Barrera Vázquez, No. 131 entre 38 y 40 de Residencial Pensiones, a lado de la unidad de medicina familiar del IMSS La Ceiba.

Las descalificaciones que realizó Greenpeace México a la próspera industria porcícola de Yucatán tuvieron reacciones de enfado de productores de cerdos de la entidad, pero dicen que como conocen a esta organización ambientalista prefieren no responder y mejor recomendaron escuchar y ver un vídeo en YouTube del fundador del movimiento ambientalista, Patrick Moore, quien explica por qué abandonó a Greenpeace. El creador de esta organización inició en 1971 un movimiento en el sótano de una iglesia en Vancouver, Canadá, contra la guerra nuclear, contra la matanza de ballenas, contra los desechos tóxicos, etcétera, y en 15 años ya era una potencia mundial defensora del medio ambiente y de la biodiversidad. Recibía millonarias donaciones y eso cambió la misión de su movimiento porque sus otros directores la colocaron en la agenda política, en el alarmismo, la ciencia y verdad inventada y ahora se ha convertido en un “enemigo de la Tierra” porque impiden el desarrollo industrial, la industria alimentaria y todo le parece mal. Por lo menos, eso dice el vídeo.