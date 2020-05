Plaza Grande

Nos comentan que...

Enorme sorpresa causó entre los funcionarios del gobierno del Estado la revelación pública que hizo el interno Armando Bautista Epitacio, por medio de un vídeo, sobre la “suite privada” que tiene en el Centro de Reinserción Social de Mérida y las comodidades y lujos de los que goza. La “celda” del presunto narco oaxaqueño está equipada, según se vio en el vídeo que publicó en las redes sociales, con clima, televisión de pantalla plana, luces tipo navideñas, cama confortable, alfombra, decorado especial, muebles de madera, entre otros lujos que no poseen todos los internos del Cereso, y aseguró que todo lo que tiene dentro de la “celda” es con autorización y permiso del director Francisco Brito Herrera. Nos comentan que más que las acusaciones que hizo contra el funcionario y policías estatales, lo que impactó a los funcionarios vinculados con la seguridad del Estado son todos los privilegios que tiene el interno apodado “La Hamburguesa”. Incluso, en el interior del penal meridano ya le llaman “el señor de los cielos” por el poder que posee. ¿Qué responderá el profesor Brito Herrera cuando le pidan cuentas?

Una hoja membretada del Congreso con las firmas garabateadas para borrarlas es lo que queda como huella y recuerdo del arrepentimiento de los diputados que primero pedían y exigían se pasara al pleno el mismo día que se emitió el dictamen de la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal para pedir por segunda vez le autoricen contratar un crédito por 1,728 millones de pesos. Como se sabe, los legisladores luego se arrepintieron y pidieron el oficio al secretario general del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira, para borrar sus firmas y evitar someterlo a votación, porque en ese momento se desecharía, dado que no contaban con al menos 17 votos de los 25 diputados. Nos comentan que los favorables a la iniciativa necesitaban más tiempo para convencer a los que les faltaba en la bancada del PRI, ya de por sí dividida, y por eso sacaron de última hora el dictamen para incluirlo en la siguiente sesión plenaria. Consideraron que una semana sería suficiente para convencerlos, de modo que hoy se verá si de verdad lo consiguieron quienes operaban dentro y fuera del Congreso para buscar su aprobación. Al menos hasta ayer, según las cuentas extraoficiales, les seguían faltando tres votos para llegar a los 17, aunque Victor Merari Sánchez Roca afirma que desde el principio tienen los suficientes para aprobarlo.

Supuestamente por miedo al Covid-19, operadores de taxis de la ruta Motul-Mérida se amotinaron el domingo en busca de que les permitan no trabajar dos semanas con goce de sueldo. Los inconformes, conocidos como “martillos”, alegaban que ese domingo murió un chofer de coronavirus y como carecen de Seguro Social y seguro de vida, en caso de contagiarse y fallecer heredarían un serio problema a sus deudos. Sin embargo, en una reunión nocturna con el alcalde motuleño, Roger Aguilar Arroyo, se les advirtió que si no querían trabajar se podría contratar a otros choferes para no afectar a más de 1,500 personas que viajan a Mérida a trabajar todos los días. La noche del martes el alcalde anunció que el Ayuntamiento intervino “porque había una supuesta amenaza o paro laboral” y que “por ningún motivo iba a permitir que se suspenda este servicio”.

El fiscal general Wílberth Cetina Arjona recibió un “vapuleo” en las redes sociales por el editorial que escribió para el Diario el señor Enrique Mendoza Bolio, al grado que 472 emoticonos fueron de caritas de enojo y la mayoría de los 377 comentarios piden que lo investiguen por conflicto de intereses, por tráfico de influencias y por corrupción. Incluso, los cibernautas recomiendan al gobernador Mauricio Vila que valore el trabajo del fiscal y hubo quienes sugirieron al abogado Cetina Arjona que deje el cargo. El escrito de Mendoza Bolio, publicado el 9 de mayo pasado con el título “Paraíso delictivo por deficiencias en la Fiscalía”, se refiere al trabajo del fiscal Wílberth Cetina, en cuyo período se ha disparado exponencialmente la impunidad y lo acusa de tener conflictos de intereses porque da prioridad a expedientes donde intervienen despachos de vicefiscales y del propio fiscal que sigue activo. El texto fue replicado y en una de las redes fue compartido 2,138 veces.

A la organización civil Greenpeace México tampoco le va muy bien en las redes sociales con su reportaje sobre la porcicultura en la Península de Yucatán “La carne que consume al planeta”, porque hubo comentarios de sus lectores que le escribieron: ¿Por qué no se van de México, si dicen que aquí todo está mal? ¿Será porque sus ingresos son altísimos y sin hacer nada, verdad? ¿Se preocupan de Yucatán, pero en Chiapas tienen otras industrias que contaminan nuestros bosques y selvas? ¿Por qué no dicen nada del Tren Maya? Greenpeace México es un negocio. Sin embargo, también hubo manifestaciones de apoyo.