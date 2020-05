Plaza Grande

Nos comentan que...

Como niños de primaria que tratan de escapar del salón, así se comportaron ayer los diputados locales durante la penúltima sesión de este periodo ordinario, en la cual desahogaron 10 asuntos. Aparentemente a los legisladores les urgía terminar con la reunión pues casi al final de la misma ya nadie prestaba atención a la lectura de los asuntos a desahogar, al grado de que incluso muy pocos se mantenían en sus curules, ya que, o bien estaban de pie en otra área de la sala o de plano salieron a “tomar el fresco”. Esto motivó a la presidenta de la mesa directiva, Janice Escobedo Salazar, a ponerse de pie, en al menos dos ocasiones, para contar a sus compañeros y constatar si tenía quórum para seguir sesionando. Cuando llegó el tiempo de discutir lo referente a las reformas a las leyes de ingresos de cuatro municipios, la aparente ausencia de los diputados orilló a Janice a pedir a la secretaria general que le indicara a los legisladores que volvieran a sus curules. El que de plano no disimuló que no le interesaba el tema fue el panista Manuel Díaz Suárez, quien no estuvo presente en lo menos dos votaciones y al parecer abandonó la sesión para subir a su oficina a atender otros pendientes.

Continuando con la sesión del Congreso, la nota jocosa la dio Miguel Candila Noh, de Morena, quien estuvo presente en toda la sesión y se la pasó discutiendo con sus compañeros de otros partidos, ante quienes porfiaba que no votaría a favor de la nueva Ley de Emprendedores, porque muchas cosas no le parecían correctas, especialmente que se le asignen recursos a las incubadoras de negocios. Tras una hora de discutir con sus colegas para tratar de aclarar sus dudas, sin éxito, le preguntaron si sabía lo que es una incubadora como lo plantea este nuevo ordenamiento, a lo que con toda seguridad y firmeza respondió que es similar a las incubadoras de “Crío” para producir aves. La respuesta generó carcajadas entre los legisladores, que debieron explicarle la diferencia entre una incubadora de negocios y una de pollitos. Al final la propuesta se aprobó por unanimidad.

Para seguir con el Congreso, las quejas y molestias en el Poder Legislativo contra el secretario general Martín Chuc Pereira, por su mal desempeño, siguen acumulándose y ahora no sólo en los pasillos, sino también en los escritorios. Resulta que los legisladores han decidido “tomar las plumas” y manifestarse por escrito contra él. Así, con fecha 21 del presente mes, Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, pidió a la junta de gobierno poner a consideración del pleno la remoción del secretario. La queja fue porque no asiste a todas las sesiones de las comisiones permanentes, además de que lo tacha de desorganizado y de provocar atrasos en el desarrollo de las mismas. Por el contrario, Silvia López Escoffie, diputada de Movimiento Ciudadano, lo felicitó por el trabajo realizado en los últimos días para sacar los dictamenes que ayer se aprobaron.