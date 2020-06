Plaza Grande

Nos comentan que...

“Hoy sí me la puso difícil este cab…”, nos comentan que dijo el diputado Felipe Cervera Hernández después de la comparecencia anteayer del alcalde Renán Barrera Concha en el Congreso para justificar la necesidad de contratar un crédito de $400 millones. Y es que Cervera Hernández, como informamos, anticipó que en este caso también votaría en contra, como lo hizo con la solicitud del gobierno de Estado por un crédito de 1,728 millones de pesos. La razón de la expresión florida del legislador es que, dicen, él y sus colegas no se esperaban que el primer edil meridano presentara tanta información, más allá de la que le solicitaron, por lo que no les habría dejado espacio para una negativa.

La solicitud del crédito de $400 millones del Ayuntamiento pone sobre la mesa una paradoja política. Y es que, ante esta solicitud, se ha recordado que el municipio tiene cero deudas. Curiosamente, fue la administración de Mauricio Vila Dosal, hoy gobernador, la que pagó adeudos de alcaldes anteriores para dejar finanzas sanas en Mérida y hoy el mandatario estatal se enfrenta a la negativa de una parte de los diputados a autorizarle un empréstito de $1,728 millones. Sí que es una paradoja.

Después de dejar crecer la barba y el bigote como una marca personal contra el Covid-19, el gobernador Mauricio Vila Dosal por fin se rasuró los vellos del rostro, todo por la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que vino el martes para una reunión del gabinete de seguridad nacional y para dar el banderazo del tramo 3 del Tren Maya, en Maxcanú. Por cierto, durante el tiempo que estuvo junto al Presidente y los miembros del gabinete, Vila Dosal no se quitó el cubrebocas ni tuvo contacto con los funcionarios federales, quienes imitan a López Obrador y no usan cubrebocas, aun con el alto riesgo de contagio que su propia Secretaría de Salud difunde.

Los daños ocasionados por la tormenta tropical “Cristóbal” llevaron al recuerdo de una tormenta política a fines de agosto de 2007, derivada del paso del huracán “Dean” en el sur del Estado. En esa ocasión “Dean”, como ahora “Cristóbal”, causó serios problemas en el sur del Estado y destruyó grandes extensiones de cultivos. La entonces gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, pidió al gobierno federal que se declarara la emergencia en 59 municipios para poder acceder a recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). En realidad no fueron tantos municipios los dañados y la Federación solo aceptó incluir a siete en la lista de emergencia. Por supuesto, quizás ahora son mayores los daños por “Cristóbal”, porque las lluvias fueron más prolongadas, pero el recuerdo viene a la mente porque en ambos casos el Cono Sur fue el más afectado. La pregunta en esta ocasión es: ¿habrá disponibilidad de recursos federales cuando se han dispuesto tantos recortes en el centro del país? Tiempo al tiempo.