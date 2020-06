Plaza Grande

Nos comentan que...

Todo un misterio rodea la estación que tendrá el Tren Maya en Mérida porque ni profesionales de la construcción cercanos al proyecto saben con certeza el diseño que desarrollará Fonatur en terrenos de La Plancha y menos conocen cómo será el famoso túnel de Rogelio Jiménez Pons para que el tren rápido entre en la ciudad por el Oriente, que en palabras del titular de Fonatur “será un nuevo ícono de arquitectura para la llamada Ciudad Blanca”. Hace unos días platicamos con un directivo de la CMIC que tiene tratos con el consorcio que construirá el tramo 3, Calkiní-Izamal, y nos comentó que hasta donde se ha enterado Fonatur ya no construirá los 4 kilómetros de túnel (de 15 metros de ancho por 8 metros de profundidad) porque una buena parte de la antigua vía férrea (que va de La Plancha al fraccionamiento Los Héroes) tiene el ancho suficiente para que transite el ferrocarril un buen trecho sin obstáculos. Sin embargo, aclaró que no puede asegurar que así será porque quien decide es Fonatur. Hay que tener en cuenta el riesgo que implica un túnel, pues las recientes lluvias mostraron que todo subterráneo se inunda, además del alto costo que implicaría.

Taxistas de agrupaciones independientes, entre ellas Radiotaxímetros de Yucatán, realizaron el lunes pasado reclamaciones en la Dirección del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) y pidieron la intervención del gobernador Mauricio Vila Dosal para que las medidas de sana distancia dentro de los taxis sean más flexibles, porque ahora que aplican la estrategia de transporte para una persona ven que dejan sin el servicio a familiares del acompañante. En un escrito que mandaron al gobernador explican que generalmente piden parada dos personas que son familiares, viven en la misma casa y ellos tienen que negar el servicio de transporte a uno porque está prohibido llevar dos pasajeros. Este problema lo palparon durante las recientes lluvias por la tormenta tropical “Cristóbal”, cuando muchas familias paraban el taxi pero como eran dos o tres ofrecían llevar nada más a uno para cumplir la disposición. Sin embargo, los usuarios rechazaban el ofrecimiento. Ven como ilógica esta medida porque si son familiares y viven en un mismo hogar, no ven problema para que viajen en el taxi separados en sus espacios, protegidos con cubrebocas y uso de gel antibacterial. “Esta medida ha reducido nuestros ingresos porque rechazan el servicio de un solo pasajero”, señala el escrito difundido por Víctor Ávila, líder de Radiotaxímetros.

Empresarios que acompañaron a Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Mérida, quedaron muy sorprendidos por la lealtad y orgullo que tiene por la marca refresquera (Coca Cola) y agua purificada (Cristal) que fabrica, representa y vende en el país, porque aún con mucha sed tras una caminata de hora y media no aceptó ni tomó el agua purificada de su competencia. Se escucharon frases como “Exageras”, “Le quito la etiqueta para que no te ofendas”, “Tómala, hombre, no hace daño”, pero ni así aceptó el capitán empresarial beber el agua de su competencia.