Plaza Grande

Nos comentan que...

Si no políticamente, al menos en redes sociales la ex alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera se hizo notar de nuevo. La ex edila hizo un comentario en el que criticó los montones de cacharros que aún están tirados en la vía pública, poniendo al parecer en entredicho al ayuntamiento que encabezó un par de ocasiones y su capacidad para recoger la basura. Ante el comentario, recibió aplausos y críticas por igual. Lo que seguramente no se esperaba es que también le contestara el alcalde Renán Barrera Concha, quien a través de su cuenta la preguntó sobre la dirección de los cacharros acumulados para “pasar a recogerlos”. Ante la pregunta del primer edil, la contadora Payán se explicó diciendo que no se quejaba de la falta de recolección, sino de la gente que no deja de tirar cacharros.

Hace un par de días el diputado Luis Borjas fue severamente criticado en redes sociales por repartir apoyo de carne en una cubeta sucia y en mal estado. Los internautas agradecían la ayuda pero cuestionaban al legislador si no tenía suficiente dinero para comprar una cubeta en mejor estado. Como respuesta, el legislador mejor cambió de empaque y ahora se le ve donando los kilos de carne en bolsas desechables.

Tizimín y Puebla están "hermanados" desde hace cuatro años, o al menos eso sugiere el mensaje alojado en el apartado "Transparencia" de la página en internet del ayuntamiento yucateco (http://tizimin.gob.mx/), con el cual justifica la ausencia de la sección para la consulta de información pública a que tienen derecho los ciudadanos. En dicho mensaje se lee: "con fundamento en el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (¿?)" ..."esta sección estará disponible para la consulta de información al público en general a partir del 6 de noviembre". La Ley de Transparencia del Estado de Puebla fue publicada el 4 de mayo de 2016; la de Yucatán, emitida dos días antes, pero tal parece que al administrador del sitio web de la Comuna (en la anterior administración) le pareció más "interesante" aludir a la poblana. El caso es que ya pasaron no seis, sino 49 meses y la herramienta de gestión ciudadana sigue sin aparecer.