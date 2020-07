Plaza Grande

Nos comentan que...

La pandemia del coronavirus le pega a todos por igual y en las oficinas públicas de todo el estado hay funcionarios que han sido sus víctimas, como la secretaria de Gobierno del estado, María Fritz Sierra; el alcalde de Tecoh, Felipe May, y la alcaldesa de Maxcanú, Reina Marlene Catzín, quien falleciera por complicaciones de esta enfermedad. Según nos comentan, ahora tocó el turno de contagiarse al director del Instituto del Deporte de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo. El rumor de que el famoso “Calín” habría dado positivo a esta enfermedad tomó fuerza dado que hace una semana publicó en sus redes un recorrido por Maxcanú. Aunque la versión no ha sido desmentida ni confirmada, el caso del titular del IDEY no sería el único que se maneja “bajo el agua”. Antes de que la secretaria de Gobierno diera positivo, se habló de un caso no confirmado del secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, quien se habría contagiado una semana antes que la funcionaria.

De quien ya es un hecho su contagio de Covid-19 es del diputado Elías Lixa Abimerhi, quien anoche subió a twitter que “les comparto que me han confirmado que tengo Covid. La semana pasada un compañero de trabajo con el que tuve contacto me informó era positivo y de inmediato @adrixaguilar (Adriana Aguilar, su esposa) y yo nos aislamos para prevenir posibles contagios. Estamos bien y continuaremos con la cuarentena necesaria”.

Fuentes de la bancada panista expresaron su extrañeza por el repentino malestar del diputado local Dr. Manuel Díaz Suárez, poco antes de que en el Congreso se analizara el último punto del día en la más reciente sesión extraordinaria, consistente en la comparecencia del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas. El disgusto del legislador llegó a tal grado que se retiró luego del punto de acuerdo presentado por la bancada del PRI para citar a comparecer al secretario, en medio de discusiones acaloradas para ponerse de acuerdo sobre cómo se haría la reunión. A pesar de los esfuerzos de la también legisladora panista Rosa Adriana Díaz Lizama, quien pedía que el secretario sólo enviara la información por escrito, al final los diputados acordaron por unanimidad citar a comparecer al Dr. Sauri Vivas en fecha por definir y de manera virtual para que informe lo que hace el gobierno sobre el problema de la pandemia de coronavirus.