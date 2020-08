Plaza Grande

Nos comentan que...

Abogados litigantes convocan a un plantón frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocido como Palacio de Cristal, para protestar este lunes, a las 9 de la mañana, contra el nuevo acuerdo de prórroga del esquema de guardias presenciales en los juzgados y oficinas jurisdiccionales que termina el 23 de agosto próximo. Esta suspensión de trabajo en el Poder Judicial del Estado por el coronavirus Covid-19 empezó el 16 de junio pasado, se prolongó el 9 de julio y ahora se extiende al 23 de agosto, lo que, dicen los litigantes, causa perjuicios económicos a los abogados porque no pueden realizar ningún trabajo que les permita cobrar por sus servicios a sus clientes. Esta suspensión de labores ha dejado en el limbo muchos procesos judiciales civiles, mercantiles, penales y remates de bienes. Los litigantes dicen que estas medidas tienen paralizado el 90% del trabajo en los órganos jurisdiccionales y eso les causa perjuicios económicos. Sin embargo, la protesta es porque los juzgados federales ya reanudaron sus labores en forma total, claro cumpliendo con los protocolos sanitarios, y si hay contagios en el Poder Judicial del Estado, nos comentan, no es por la gente que va al lugar, sino porque los propios empleados no se cuidan porque se les ha visto en sitios públicos, es decir, no se quedan en sus casas.

El regidor del Cabildo de Mérida Gabriel Mena Guillermo no soltó el tema de la ampliación de los cementerios de Mérida y las comisarías y el lunes pasado mandó su propuesta por escrito a la secretaría técnica del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida para que se incorpore su petición al proyecto de actualización de esta reglamentación municipal. El regidor argumenta que el servicio funerario en la capital yucateca se ha intensificado súbitamente con motivo del coronavirus SARS-Cov-2 y es necesario el desarrollo de programas y proyectos de ampliación para la cobertura de los servicios básicos, operados con estándares de desempeño y mejora continua. Por tal motivo, es necesario que el Ayuntamiento amplíe la capacidad de los cementerios municipales, tenga mejor equipamiento para un servicio más digno para los ciudadanos, recupere en forma continua las bóvedas, modernice el equipo de maquinaria y aumente la flota vehicular y estandarice el suministro de equipos de protección seguro para los trabajan en los servicios funerarios.

Hay beneplácito en el sector industrial pesquero y marítimo debido a la reciente adquisición de las lanchas tipo interceptor de alta velocidad que se entregaron a la Secretaría de Seguridad Pública, porque ayudarán a reducir los delitos y accidentes en los 378 km de la costa yucateca. Manuel Sánchez González, presidente de los armadores pesqueros de Yucatán, comenta que el sector que dirige había solicitado durante años al gobierno federal que se dotara a la entidad de embarcaciones adecuadas para la seguridad de la costa, pero sus peticiones no encontraron eco y debido a la falta de embarcaciones acordes han tenido que afrontar accidentes y delitos que pudieron evitarse. Otro dirigente, José Ricardo Novelo Chac, presidente de la Federación de Cooperativas de Celestún, dice que cuando alguno de los compañeros naufraga, se le pide apoyo a la Armada de México, pero esta institución debe cumplir con requisitos protocolarios para permitir la salida de la lancha, lo que causa retrasos y puede costar vidas. También recuerda que había una lancha de la Armada, pero a veces se complica porque hay que pedir autorización.

Las protestas sindicales en Mérida, como la de los mototaxistas, y la contratación de obreros para el Tren Maya están dejando claro que, para afiliar más socios, el Catem en Yucatán, agrupación vinculada a Morena, no estaría ejerciendo la libertad sindical, según nos comentan. La reforma a la Ley Federal del Trabajo permitiría a los trabajadores mayor libertad sindical, es decir, pueden abandonar a su sindicato cuando venza el contrato colectivo cada cuatro años y cambiar a otro en forma libre, no condicionado que para tener un trabajo tiene que pertenecer a una nueva organización sindical, en lo que, nos dicen, estaría cayendo a Catem. ¿Será?