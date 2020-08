Plaza Grande

Nos comentan que...

No todo el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida comparte la visión y la percepción optimista de los directivos del nosocomio en cuanto al ambiente en el que se trabaja para combatir la pandemia del Covid-19. Por lo menos algunos enfermeros insisten en que las condiciones en que trabajan con los pacientes de coronavirus distan mucho de ser las mejores, pues en ocasiones no hay medicamentos suficientes y cuando se reporta esta situación a los coordinadores médicos, éstos les responden que "se limiten a hacer su trabajo y punto". Entre otros motivos de inconformidad, alegan que los coordinadores nunca entran al área Covid, no hay lugares dignos para el descanso luego de las extenuantes jornadas labores y hasta los cubrebocas que les dan no son de buena calidad.

El profesor Jesús González Cupul, líder del movimiento magisterial DULY, que lucha por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, detectó, según nos comentan, una fuerte división en el sector magisterial de Yucatán: los oficialistas que apoyan a la Segey y al gobierno estatal en los preparativos para el regreso a clases están de acuerdo con reabrir las escuelas públicas para que los intendentes realicen las labores de limpieza de los planteles educativos y que regresen los profesores y profesoras para la repartición de libros de texto gratuito con sus propios medios de protección contra el coronavirus. Pero hay otro grupo que no está de acuerdo, se resiste a cumplir las disposiciones de la autoridad educativa y ya anunció que estará en desacato, como el grupo magisterial de Valladolid. Nos dicen que DULY está de acuerdo con que los docentes asistan a las escuelas, pero con todas las medidas de protección, para ellos y los padres de familia.

El presidente de la Asociación China Península de Yucatán, doctor Yi Bai, sigue acumulando puntos para ser ciudadano distinguido de Mérida porque, nos comentan, sigue convertido en un gestor muy productivo en estos momentos de alto contagio de la pandemia. El doctor Bai entregará nueva dotación de cubrebocas de alta protección fabricados en su país y donados por los gobiernos de varias ciudades chinas. Serán 30,000 cubrebocas para el Ayuntamiento de Mérida.