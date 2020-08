Plaza Grande

Nos comentan que...

Algunos empresarios sacaron de sus casillas al gobernador Mauricio Vila Dosal durante la reunión privada del jueves pasado con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para analizar la reactivación económica. Sin embargo, la reclamación de presunta falta de apoyo que expuso un representante del transporte urbano de Mérida hizo que el jefe del Ejecutivo contraatacara: le dijo al pleno del CCE que su gobierno ya dispuso $220 millones para los empresarios camioneros y estaba dispuesto a abrir esta actividad a quien quiera invertir. Les dijo, según nos comentan, que no tendría temor de entregar nuevas concesiones e incluso nos dicen que habría revelado que invitó a Grupo ADO, pero en un primer momento esta empresa camionera rechazó entrar al negocio del transporte urbano en Mérida.

El senador panista Raúl Paz Alonzo anunció en su cuenta de Facebook que presentará el jueves la iniciativa “Por un México Sano”, con la cual propondrá la modificación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para evitar el sobrepeso y la obesidad. La mala noticia para el legislador es que la mayoría de las siete decenas de comentarios que recibió fueron críticas fuertes, ofensas y hasta advertencia del voto de castigo para su partido.

Muchos umanenses se quedaron con cara de interrogación con lo expresado por el alcalde Freddy Ruz Guzmán en su informe por el anuncio de obras que efectuará “gracias al ahorro y al manejo de los recursos”. Entre los anuncios que hizo Ruz Guzmán está la construcción de 6,270 m2 en calles “para mejorar la movilidad de los ciudadanos, la inversión de más de 2 millones pesos para adquirir lámparas nuevas y la construcción del nuevo mercado en la colonia San Francisco”. Lo que no se explican los umanenses —que no elogian todo lo que Ruz Guzmán publica en redes— es que presuma esas obras a realizar cuando, exactamente el 11 de julio, se quejó porque el Congreso no le autorizó contratar un préstamo de 10 millones de pesos. Ese día, después que los legisladores le mostraron la paleta de NO a la petición de endeudamiento, Ruz Guzmán publicó en Facebook que Umán “está pasando por una crisis económica nunca antes vista” y por eso él y el Cabildo decidieron solicitar el préstamo para, entre otras cosas, solucionar problemas en el alumbrado público y el sistema de agua potable y, más importante aún, “la construcción de calles que se encuentran en muy pésimas condiciones”. Y ahora presume que hará calles y mejorará el alumbrado “gracias al ahorro y al manejo de los recursos”. Entonces, ¿se necesitaba o no el préstamo?

Dos exsenadores campechanos quedaron ayer bajo los reflectores, por distintos motivos. Raúl Aarón Pozos Lanz presentó su renuncia al PRI, luego de 38 años de militancia, y Jorge Luis Lavalle Maury resultó indirectamente salpicado por el vídeo en que aparece su exsecretario técnico Rafael Caraveo contando y organizando fajos de billetes que supuestamente se usarían como “estímulo” para legisladores a fin de que aprueben la Reforma Energética. Esto sugiere, nuevamente, que el “panista rebelde” (fue uno de los que se sublevaron a Ricardo Anaya Cortés) estaría en la lista negra proporcionada por Emilio Lozoya Austin a la FGR. Eso sí, Lavalle Maury negó el pasado 24 de julio que “haya recibido algo a cambio de mi voto”. Además de que los dos fueron parte de la LXIII Legislatura en la Cámara Alta, hay otra coincidencia: ambos fueron los coordinadores de campaña de los candidatos del PRI y PAN a la gubernatura de Campeche en los comicios de 2009, elección que a la postre ganó Fernando Eutimio Ortega Bernés sobre Mario Avila Lizarraga., cuyos estrategas y operadores resultaron magullados por el intento de soborno con recursos de la Lotería Nacional. En cuanto al priista, expriista desde ayer, cada vez hay más indicios de un acercamiento con Layda Elena Sansores Sanromán (actual alcaldesa de Alvaro Obregón, en Ciudad de México) en ruta a la elección de gobernador el año venidero.