Plaza Grande

La filtración de un audio de la reunión privada entre el gobernador Mauricio Vila Dosal y los líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial no causó molestia ni inquietud de ruptura del diálogo para construir un nuevo plan de reactivación económica porque fue una interpretación de lo que entendió la persona que contó los hechos, según nos comentan. Después que algunos de los presidentes de cámara empresariales escucharon la voz, concluyeron que no fue de ningún presidente asistente. No le dieron importancia porque no es un posicionamiento oficial, pero sí consideraron que no se debió divulgar en respeto al acuerdo de privacidad. Los líderes empresariales no quemaron al soplón.

Conocido más por sus andanzas amorosas que por sus éxitos legislativos, el senador panista yucateco Raúl Paz Alonzo fue objeto ayer de comentarios en las redes sociales debido a que él mismo se encargó de sacar a la luz que ya tiene nueva pareja sentimental: la actriz y presentadora de televisión Claudia Lizaldi. El motivo de la revelación fue el cumpleaños número 42 de la ganadora del reality show Big Brother (2004). "Feliz cumple mi amor" fue el mensaje con el que acompañó el senador una imagen que subió a su cuenta de Instagram. La respuesta de la actriz, en la misma red, fue: "Gracias por existir. te amo". Paz Alonzo, quien en fechas recientes dijo que aspira a la candidatura del PAN a la alcaldía meridana, también fue motivo de comentarios en julio pasado, cuando se hicieron virales las imágenes de una convivencia con varios famosos que rentaron un bote en aguas de la Riviera Maya. En esa ocasión, no usaban cubrebocas u otras medidas contra el Covid-19. Esta vez muchos comentarios fueron para lamentar que, pese a la emergencia sanitaria, los políticos en este país llevan una vida muy alejada de la de millones de mexicanos que a causa de la pandemia se quedaron sin empleo y sin ingresos, lo que los ha llevado a la desesperación por no contar con los recursos para sostener a sus familias. En el caso del senador yucateco este es solo el último de los episodios de una trayectoria amorosa en la que no han faltado los escándalos, incluso desde hace varios años, cuando se vio envuelto en un escándalo de legisladores panistas que protagonizaron una juerga con bailarinas exóticas en Puerto Vallarta, Jalisco.

El XVI aniversario luctuoso de Víctor Cervera Pacheco, anteayer martes, supuso la reaparición en twitter de su sobrina la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Este año la red social ha visto escasa participación de la exmandataria en comparación con su presencia abrumadora hasta el año pasado, cuando twiteaba prácticamente diario y en ocasiones más de una vez al día. Anteayer publicó en la red del pajarito azul que su tío dejó huella profunda en Yucatán y fue reconocido por partidarios y adversarios. Su anterior twit se remonta al 29 de julio, con motivo del fallecimiento del comandante Federico Cuesy Adrián.

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, no las tuvo todas consigo en reciente reunión virtual con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En la reunión, en la que participaron miembros de la Comisión Permanente y las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y Senadores, la política yucateca cuestionó a Moctezuma Barragán acerca del presunto favoritismo hacia maestros egresados de escuelas normales públicas a la hora de contratar docentes. El secretario federal le hizo ver que la ley al respecto es clara y que tienen prioridad los egresados de escuela públicas, pero esa prioridad tiene que ver con preparación, capacidad y desempeño, pues si los surgidos de escuelas privadas en un examen de oposición obtienen mayor puntaje, la plaza es para quien obtiene ese puntaje. Acerca de dotar de computadores y equipos a las escuelas de tiempo completo, Moctezuma Barragán también le recordó a la senadora que fue el Congreso, con mayoría de Morena, el que recortó en casi 50% el presupuesto para ese fin, en aras de la austeridad republicana.

De nuevo el profesor Jesús González Cupul, líder visible del movimiento magisterial Docentes Unidos Luchando por Yucatán (DULY), tronó contra los profesores porque éstos negaron el apoyo a los licenciados en Educación egresados de escuelas normales particulares que demandan una oportunidad de obtener una plaza magisterial en el próximo curso escolar. La falta de respaldo de la base a los noveles profesores hizo que el profesor González Cupul difundiera un mensaje en su red social y se pronunció en contra de los comentarios negativos de los maestros de planta contra sus colegas que buscan una oportunidad de trabajo. Criticó que los maestros de base no sean empáticos y se enfoquen más a cosas negativas que en las positivas, “por lo que no me es grato leer esos tipos de comentarios”. Dice que si no están de acuerdo con algún punto de vista, simplemente no deben hacer comentarios negativos y menos que estén despedazando a sus colegas en las redes sociales. Esto fue en referencia que los maestros de su movimiento hablaron de los autos y camionetas de modelo recientes que usaron para la caravana de inconformidad los normalistas de escuelas particulares. “Con el magisterio dividido no vamos a avanzar”, sentenció el activista magisterial.

El alcalde de Tizimín, Mario González González, lanzó una pedrada a los alcaldes panistas de Mérida, Progreso y Umán que solicitaban préstamos, que no les autorizó el Congreso del Estado, para resarcir pérdidas ocasionadas por la pandemia. En reunión con cantineros a los que ofreció créditos, el alcalde tizimileño presumió la semana pasada que “somos un municipio ordenado, disciplinado, que maneja bien sus finanzas y no tengo necesidad de prestar un solo peso para hacer estas acciones”. González González también hizo referencia a gente que “le gusta generar protagonismo”, en alusión a la reunión que el exalcalde panista Pedro Couoh Suaste sostuvo un día antes con taxistas, que por cierto fue lo que ocasionó el rápido retorno a Tizimín del alcalde —que realizaba diligencias fuera de la ciudad— para convocar a los taxistas y anunciarles que les darían créditos. El protagonismo de Couoh Suaste a que hizo velada referencia González González, al parecer es porque el panista podría poner en peligro su proyecto de reelección en la presidencia municipal de la Ciudad de los Reyes, toda vez que el exedil blanquiazul no ha desaprovechado la oportunidad para hacerse notar, como cuando espontáneamente donó equipo a hospitales al principio de la pandemia.

La Secretaría General de Gobierno, a cargo de la abogada María Fritz Sierra, y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), cuyo director es Aref Karam Espósitos, aparentemente consultan a expertos en movilidad peatonal y vehicular para resolver el grave problema del amontonamiento de gente en los paraderos del transporte urbano del centro de Mérida, pero no invitaron a sus reuniones ni pidieron la opinión del ingeniero en tránsito René Flores Ayora, experto en vialidades y auditor en seguridad vial. Quizá no solicitan su opinión porque es un ingeniero incómodo para el gobierno estatal, ya que desde hace años sugiere cambios en el Anillo Periférico de Mérida.

Dura crítica realizó el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión de Yucatán (CIRT), Jorge Iglesias Bermúdez, al gobierno federal por frenar las concesiones para el servicio de internet, porque eso impide que el modelo emergente de educación a distancia cubra todo el territorio nacional. Dice que hoy la televisión abierta y la radio no tiene cobertura al cien por ciento y fue necesario que el INE ceda sus espacios en esos medios de comunicación masiva para que la educación a distancia amplíe su cobertura, pero de todas formas una parte de la matrícula escolar no tendrá acceso a la enseñanza a distancia, tanto en México como en Yucatán. El reproche del directivo yucateco al gobierno federal es que el empresario Carlos Slim, quien se ha convertido en el salvador del gobierno morenista en materia de salud, economía y educación, quiso dotar de internet a las zonas que no tienen señal de radio, televisión e internet con una enorme inversión, pero el gobierno lopezobradorista no lo aceptó con el argumento del monopolio y que la Comisión Federal de Electricidad ingresará al negocio del internet usando su infraestructura de postes, cables e instalaciones eléctricas, pero eso no ha sucedido ni hay noticias de que hará la gran inversión.