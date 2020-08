Plaza Grande

Nos comentan que...

Un conocido traficante de tierras ejidales, que fungía como operador de importantes políticos del PRI y de muchos empresarios meridanos, se habría dado a la fuga en días pasados para evitar su detención, luego de ser acusado por la presunta apropiación de terrenos y de otros bienes. Esta persona habría recibido grandes cantidades de dinero de políticos y empresarios para la adquisición y regularización de tierras ejidales, que ponía a su nombre mientras transfería la propiedad a sus clientes. Su desaparición causó estupor entre sus allegados, que temen perder el dinero que le dieron o que la eventual detención judicial del traficante los vincule con actividades ilícitas. Las oficinas de este empresario se ubican en la colonia Buenavista, precisamente donde el jueves 6 de agosto agentes de la Policía Estatal de Investigaciones desplegaron una operación de búsqueda —que incluyó el sobrevuelo del helicóptero de la SSP más de media hora— para detener a una persona relacionado con un delito de "alto impacto", como lo llamaron los propios agentes.

Ya sea por intereses económicos o de otro tipo, se vuelve a romper lo que apuntaba a un acuerdo con los comerciantes agrupados en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida y se atrasa la posibilidad de llegar a un consenso que permita una apertura gradual de la economía en el Estado. Nos comentan que el motivo de esta situación es que los comerciantes no están de acuerdo con que se organice una nueva distribución de transporte público a fin de reducir los contagios y reforzar acciones para proteger la salud de quienes acuden al Centro Histórico. Según nuestras fuentes, la cámara empresarial se echó para atrás de último momento y ha decidido, aparentemente, no firmar el convenio de reactivación propuesto en las mesas de diálogo. Primero dijeron que el gobierno no los consultaba ni los tomaba en cuenta y ahora que se establecieron las negociaciones no aceptan los acuerdos propuestos. A ver en qué terminan estas posiciones encontradas.

La pandemia del Covid-19 puso al descubierto a numerosos profesionales de la salud y la educación básica que dejaron en entredicho su compromiso profesional, porque tanto el gobierno federal como el estatal comprobaron casos concretos de ardides en que incurrieron para cobrar sueldo sin trabajar varios meses. Además de los conocidos casos en el sector salud, en la parte magisterial muchos maestros y maestras declinaron colaborar en la distribución de libros, con el argumento de tener temor al contagio y porque no les dieron equipos de protección personal como los que usan los doctores, ni suficiente material desinfectante. “Los profesores usan cubrebocas y desinfectantes para ellos, no creo que carezcan de estos artículos, nada más no quieren colaborar, no quieren trabajar”, señaló un alto funcionario que conoce la oposición de algunos de estos profesionales de regresar a sus trabajos.

Varios litigantes están muy contentos con los magistrados de la Sección Penal del Tribunal Superior de Justicia porque revocaron un acuerdo del Juzgado Segundo de Control que permitió el no ejercicio de la acción penal contra el presunto defraudador Francisco Peba Torres, quien tiene denuncias de víctimas de Tekax y Mérida por un fraude superior a los $15 millones. La jueza del Juzgado Segundo de Control no accedió a la petición de vinculación a proceso de Peba Torres, lo que originó una apelación del licenciado Raúl Ríos Covián Carrillo, quien con alegría de un novato celebró que los magistrados no solo revocaran el mandato de la jueza de primera instancia, sino que los magistrados dictaran en forma directa el auto de vinculación a proceso del acusado. La audiencia de notificación será este viernes a las 9:45 horas. Según nos comentan, el supuesto arquitecto pedía 30% de anticipo en materiales de construcción o por su trabajo, pero desaparecía.