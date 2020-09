Plaza Grande

Nos comentan que...

Se sabe que la relación entre los dos grupos priistas que dominan en el Congreso del Estado no está en su mejor momento, así que solo vino a confirmarlo lo ocurrido el lunes pasado con motivo de la designación de la mesa directiva que estará en funciones hasta el 15 de diciembre próximo. Incluso, las fricciones ocasionaron la segunda intervención del presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por segunda vez consecutiva en los últimos meses. Veamos: como ya es del conocimiento público, Luis Borjas Romero insistía en ser el presidente de la mesa, con el apoyo de sus compañeros priistas afines al senador Jorge Carlos Ramírez Marín y, aunque muchos no lo crean, de la bancada panista y las dos legisladoras de Movimiento Ciudadano. Se topó con un muro que formaron los demás diputados del PRI y de Morena, quienes finalmente se impusieron y eligieron a Janice Escobedo Salazar como presidenta, con espacios para una diputada panista y otra morenista. Lo llamativo del caso es el interés del grupo de Borjas Romero y de la fracción del PAN por el control de la mesa en un período en el cual se analizará, entre otros asuntos, el paquete fiscal del gobierno del Estado para 2021. Este asunto derivó en el segundo revés para el mismo bloque, después de que en mayo pasado tampoco consiguió que se autorizara al Ejecutivo la contratación de un préstamo de hasta $1,700 millones. Un ingrediente adicional es que, según fuentes cercanas al caso, Moreno Cárdenas se comunicó vía telefónica con Borjas Romero y los priistas que lo respaldaban. El resultado de la votación final está a la vista.

Pese a que todavía faltan cuatro años para la renovación de la gubernatura de Yucatán, ayer luego de que la licenciada Dulce María Sauri Riancho resultara elegida presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no faltó quien comentara que con ese paso ya está sobre la arena de la contienda por la titularidad del Ejecutivo yucateco en los comicios de 2024. La actual diputada federal del PRI, quien resultó presidenta de la Cámara en el segundo intento, luego de que el lunes pasado la votación no le alcanzó, ha sido gobernadora de Yucatán, pues ocupó el cargo de manera interina de 1991 a 1993 para concluir el periodo de Víctor Manzanilla Schaffer, quien había renunciado. El lunes pasado la licenciada Sauri fue propuesta por la bancada del PRI para ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, pero no tuvo la votación suficiente por una serie de maniobras atribuidas al PT que pretendía el puesto porque se asumió como la tercera fuerza política. Ese día se dijo que este sábado 5 se realizaría de nuevo la votación y en tanto la panista Laura Rojas seguiría en el cargo. Sin embargo, ayer de una manera un tanto inesperada se dio la votación y la yucateca queda al frente de la Cámara, en lo que algunos consideran sería el lanzamiento de su carrera hacia la gubernatura de Yucatán. Habría que esperar el desenlace... y también lo que dicen otros aspirantes priistas...

O no saben o… El Instituto de Planeación Municipal de Mérida no tiene información veraz y actualizada de la ruta del Tren Maya en territorio de la capital yucateca ni por dónde pasarán las vías en la Reserva Cuxtal. O quizá si lo sabe su titular, arquitecto Edgardo Bolio Arceo, pero no lo quiere revelar. En este período de trabajos previos del Tren Maya, Fonatur, desarrollador del proyecto, pidió a ONU Hábitat que prepare una propuesta, por lo que ese organismo se acercó al Ayuntamiento de Mérida para el intercambio de ideas y para que recabe información y la postura del Implan. ONU Hábitat realiza el trabajo principal en Mérida, pero no ha dicho con claridad el trazo de la vía dentro de la ciudad, incluso, se sabe que ese organismo lo ha cambiado varias veces, quizá para despistar y evitar alboroto social. El Implan solo sabe que habría una vía en la ruta antigua a Tixkokob, pasaría detrás del Seguro Social T-1 para llegar a la ex Estación Central. No le dijeron si siempre habrá el túnel subterráneo que anunció el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, ni el trazo por la Reserva Cuxtal. El arquitecto Bolio Arceo sospecha que se está construyendo la propuesta definitiva del Tren Maya para Mérida y por ello no hay una definición del proyecto. Solo hay ideas porque aún no hay una autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental Regional de la Semarnat.

Buen detalle tuvo el presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, con los periodistas que dieron cobertura a su segundo informe de gobierno la semana pasada, pues a cada uno le obsequió un cubrebocas y una careta facial como medida de protección para evitar un posible contagio de coronavirus Covid-19. Antes de que cada periodista ingresara al centro de convenciones del hotel Costa Club de Yucalpetén, donde fue el informe con los 11 regidores y 5 invitados especiales, el equipo de comunicación social entregó los equipos de protección personal. Hasta que alguien pensó en la seguridad de los reporteros.