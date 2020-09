Plaza Grande

Nos comentan que...

La sorpresiva visita a Yucatán del nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, el fin de semana pasado, forma parte de su recorrido para conocer los proyectos de la SCT en cada entidad federativa y para que lo conozcan los trabajadores de las representaciones de la dependencia en el país. Nos informan que el sábado por la tarde el secretario Arganis se reunió en privado con el gobernador Mauricio Vila Dosal y, además de los proyectos ya en marcha, el jefe del Ejecutivo le planteó la necesidad de construir una carretera elevada que pase sobre el puerto de Progreso exclusivamente para los tractocamiones de carga que entran y salen al Puerto de Altura. Sería un segundo piso similar al que funciona en el Periférico de Ciudad de México y que resolvería el grave problema vial que forman a diario los 900 traileres que atraviesan el puerto para el transporte de carga. No se sabe qué respondió el titular de la SCT, pero se comentó que es un proyecto que impulsan con toda su fuerza el gobernador Vila Dosal y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, a quien la SCT no invitó a ninguna de sus actividades privadas.

Integrantes del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales “Efraín Calderón Lara” iniciarán hoy martes una lucha política y jurídica contra la reforma al sistema de pensiones que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la consideran lesiva para la clase trabajadora. Nos informan que el profesor jubilado Pedro Quijano Uc anunciará hoy, a las 11 horas en el local del Ceisc de la calle 38 No. 453 con 35 de la colonia Jesús Carranza, una iniciativa ciudadana dirigida al Congreso de la Unión para pedir que deseche la propuesta de López Obrador, porque trata de desaparecer todo lo existente en el sistema de pensiones antes de 1997. Llama la atención que este grupo y el profesor jubilado Quijano Uc siempre han apoyado a los partidos de izquierda, en especial al presidente López Obrador, pero parece que el político tabasqueño desdeña a sus seguidores y partidarios.

Otro político yucateco desencantado con López Obrador es el joven empresario Tuffy Mafud Contreras, quien organizó la primera reunión del sector empresarial de Mérida con el entonces candidato presidencial de Morena, al grado que el aspirante a político abandonó Morena porque cuando asumió la presidencia López Obrador lo relegó, es decir, no le dio un cargo público. Mafud Contreras se alió al movimiento Redes Sociales Progresistas, que impulsa la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, trabajó duro para que esta asociación se convirtiera en partido político, pero al político-empresario también le fue mal porque el INE no aprobó que sea partido político nacional.

El regreso del tizimileño José Alejandro Mezo Gastélum "Pepe Mezo" a las filas panistas, del que el Diario dio cuenta en su edición de ayer, confirma que con el arranque de las campañas políticas para las elecciones de 2021 también empiezan a gestarse movimientos importantes en los municipios yucatecos, que sin duda pueden ser la diferencia para ganar una alcaldía o incluso un espacio en el Congreso del Estado. Se considera en los círculos políticos que el caso de "Pepe Mezo" no es menor, ya que es hijo del extinto alcalde panista de Tizimín José Mezo Peniche, una de las figuras emblemáticas del panismo en el oriente del Estado. La relevancia de Mezo Gastélum radica en que en las elecciones pasadas, aunque "jugó" por Morena para la alcaldía tizimileña, se llevó la nada despreciable cifra de 11,000 votos, lo que significó la tercera mejor votación que tuvieron los morenistas en Yucatán, solo después de Mérida y de Valladolid. Sin duda su retorno al panismo es un duro golpe para el partido del Presidente, el cual atraviesa por una difícil situación nacional y local porque ni siquiera se ponen de acuerdo para elegir a quien será su líder nacional. Todo parece indicar que éste puede ser el primero de varios movimientos que se presentarán en el interior del Estado, pues, según se dice, varios políticos ya se dieron cuenta de que Morena es un partido que no tiene ni pies ni cabeza en Yucatán, y cuyo presidente estatal recientemente fue desconocido por varios de sus militantes por su poca efectividad.

En las filas priistas, el que se metió en apuros fue el exdiputado Efraín Rivero Euán, quien aspira a ser candidato a la alcaldía de Mérida. En una de sus publicaciones en redes sociales hizo una alusión al reciente Día del Abuelo y utilizó la imagen de una persona sin el consentimiento de ésta. Los familiares de la señora en cuestión le escribieron en reiteradas ocasiones para pedirle que retire la fotografía, ya que además el nombre y colonia de donde la identificaba no correspondían a la realidad, es decir, solo la utilizó para la efeméride. En lugar de acceder, el exgerente de Liconsa mantuvo la publicación y ocultó los comentarios de los quejosos. Como se sabe, Rivero Euán forma parte del equipo del excandidato a la gubernatura Mauricio Sahuí Rivero. Se desconoce si el político espiteño abanica las aspiraciones de quien alguna vez fue su suplente en el Congreso local.