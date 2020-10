Plaza Grande

Nos comentan que...

Walter Salazar Cano, quien fuera secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Rolando Zapata Bello, se suma a los exfuncionarios que dejan las filas del PRI para buscar colocarse en otro partido. El vallisoletano se suma a Alejandro Menéndez Bojórquez, secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, quien, como informamos el 18 de septiembre pasado, renunció al tricolor por medio de una carta que envió al presidente estatal, Francisco “Panchito” Torres Rivas, en la que señala que “…solamente unos cuantos son los que ocupan los espacios una, dos y tres veces, restándole la oportunidad a los que por muchos años hicimos trabajo de campo para que al final sean las mismas caras que han dañado este instituto que me vio crecer”. Nos comentan que ambos movimientos corresponden al reacomodo de piezas que Zapata Bello e Ivonne Ortega hacen apuntando a las próximas elecciones.

Mientras en el Congreso del Estado los legisladores exigieron al gobernador investigar los recursos empleados por la Secretaría de Fomento Turístico para traer a un grupo de “influencers”, en las redes sociales se abrió acalorado debate, pues uno de esos visitantes aseguró que Yucatán es un lugar “desolado de turismo y de gente” al que sólo querían “ayudar”. El comentario causó la indignación de comediantes yucatecos, que reclamaron directamente en la cuenta de la Sefotur.

Comerciantes del centro histórico de Mérida están que no los calienta ni el sol ante lo que califican de malos resultados del Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, pero no se quejan abiertamente porque temen represalias, según nos comentan fuentes cercanas a las mesas de negociación. A puertas cerradas se habla de que hay quejas, de que “no está funcionando” porque “no hay recuperación de ventas” y “urge que se acerquen los paraderos” al Centro. Hoy se cumple un mes de que entró en vigor el Acuerdo y aún no se sabe de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo que, se dijo, se integrarían para analizar las medidas puestas en marcha. Mientras tanto, las quejas se siguen acumulando pero, como suele pasar con algunas cámaras empresariales, según nos comentan, no hacen pública su inconformidad.