Plaza Grande

El gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera pasaron apuros el viernes pasado porque, cuando se retiraban después de la inauguración y recorrido en el nuevo supermercado Walmart Campestre, antes de subir a sus camionetas les salió al paso un adulto mayor que conoce a ambos políticos para recordarles que desde hace tiempo pide la limpieza de un predio abandonado que causa problemas a los vecinos del fraccionamiento donde vive. El ciudadano dijo que desde que era alcalde Vila pidió el apoyo para que se haga algo con el predio abandonado, que es privado, pero no pasó nada. Al alcalde Renán Barrera también le recordó que fue a un Miércoles Ciudadano para plantear ese problema y tampoco pasó nada. Don Carlos, como se identificó el solicitante, dijo que la construcción de un comercio en la calle 60 Norte ayudó a resolver parte del problema, pero queda la otra mitad con monte. En esta ocasión, la jefa de la oficina de la Presidencia Municipal, Valerie Amador, tomó nota a petición del alcalde. ¿La tercera será la vencida?

La llegada de Carmen Ordaz Martínez a la Sedesol es una maniobra tan electoreramente evidente que se compara con la vez que Enrique Peña Nieto puso al frente de esa dependencia, en el plano federal, a su operador político Luis Miranda Nava, en septiembre de 2016. El tándem Roger Torres Peniche-Ordaz Martínez —esposa del ex alcalde y ex diputado federal progreseño por el PRI José Luis Blanco Pajón— vaticina una operación política de altos vuelos con miras a las elecciones de 2021. La pregunta que muchos se hacen es a favor de qué partido trabajarán. Como se sabe, cuando en septiembre de 2018 la administración de Vila Dosal anunció el gabinete, el nombramiento de Torres Peniche, exoperador político-electoral del PRI, fue cuestionado. El funcionario se defendió de los señalamientos por su pasado priista y experiencia en temas electorales. Enfatizó que no le extrañaba que haya críticas, pues "soy político y siempre he generado polémicas"… "¿Y desde cuándo desarrollo social no es algo político?". En línea con la ideología plasmada entonces por el funcionario, la dependencia ya se transformó en oficina de operación política de Palacio. Por cierto, nos hacen ver que, a diferencia de los señalamientos en su momento contra el nombramiento de Torres Peniche, esta vez ni propios ni extraños han dicho ni pío ante la designación de Carmen Ordaz como subsecretaria. Como dice aquél: “Callan como momias”, nos comentan.

Dentro de lo malo, la mujer detenida por el homicidio de su suegra durante un pleito con dos de sus cuñadas en un predio de Halachó, el 29 de junio de 2019, podría recibir hoy (martes) una buena noticia sobre su condena por esos hechos, gracias al trabajo de su defensor, abogado Pablo Escalante Molina, y al respaldo de la asociación civil Unidos de Yucatán, que preside Eduardo Jiménez Hernández. Como parte de sus servicios pro bono, el abogado Pablo Escalante y la asociación civil asumieron sin costo la defensa de Hilda Cecilia Ricalde García y en el juicio oral lograron la reclasificación del delito: de homicidio calificado doloso a homicidio en riña con carácter de provocado. Este cambio procesal que realizaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia significaría una reducción al menos de 35 años de prisión para la inculpada. El homicidio doloso se castiga con cárcel de hasta 40 años y el de riña con 3 a 5 años. Hoy se sabrá el castigo para la nuera que acuchilló a su suegra Candelaria Pérez, de 77 años de edad, cuando ésta se metió para evitar el pleito entre las tres mujeres y un tajo del arma le atravesó el corazón.