Plaza Grande

Nos comentan que...

Una vez instalada en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras su designación en los primeros días de septiembre, algunos hilos empiezan a moverse a favor de la exgobernadora yucateca Dulce María Sauri. La oficina de comunicación social del Palacio Legislativo de San Lázaro empezó a contactar a algunos medios locales para la difusión de las actividades de la Cámara Baja, sobre todo las de la legisladora priista. De acuerdo con nuestros informantes, no se trataría de dar difusión exclusivamente a las actividades relacionadas con la diputada yucateca, sino de reforzar la relación con los comunicadores del Estado. Para nadie es un secreto que la posición que ocupa la licenciada Sauri le da reflectores de manera natural, como se comentó en su momento en esta misma columna. Lo cierto es que su ascenso ha sido interpretado de diferentes maneras en círculos políticos, en donde se gusta 'futurear' en un escenario local en el que escasean las figuras políticas.

Indignación causaron entre algunos usuarios de redes sociales los comentarios vertidos por el Coordinador en Comunicación Social del Ayuntamiento Río Lagartos, Carlos Celis Marfil , el pasado lunes en su cuenta de Facebook. El funcionario increpó a las feministas de este municipio costero, cuestionando su falta de acción al momento de apoyar a los hombres de mar cuando se trata de poner a salvo de las mareas y los vientos sus embarcaciones, motores y avíos de pesca. Los usuarios indignados censuraron el sentido machista del comentario, y si bien algunos dieron “me gusta” y comentaron positivamente, quienes se sintieron aludidas no dudaron en externar que como todo miembro de la comunidad cuando hay una emergencia de este tipo y magnitud, también salen a apoyar a sus familias en torno a los preparativos para hacer frente al meteoro. “¿Qué pasó amiguitas feministas de Río? No las ví durante la tormenta tropical ayudando a sus papás, hermanos o esposos a resguardar sus embarcaciones y motores bajo lluvia y vientos sostenidos de 100 km/h arriesgándose a sufrir algún accidente. Maldito sistema machista y patriarcal en el que los hombres tienen que salir bajo una tormenta a poner a salvo las herramientas de trabajo con las que día a día salen a jugarse la vida en el mar para que ustedes mujeres estén cómodas en casa, asistan a la escuela, no les falte nada y puedan comprarse un celular para hablarnos de su indignación por llamarle ‘cuerpo’ a su ‘cuerpa’", señala en su comentario Celis Marfil. “¿Quieren cambiar al país? Pueden comenzar ahora, es un buen momento, se necesita ayuda en nuestros puertos, en las carreteras, en las rancherías; es momento de demostrar que de verdad quieren un cambio para lograr igualdad de derechos y no privilegios”, agregó el funcionario, quien remató: “Es una opinión nada más amiguitos, no se enganchen. Besitos”. Entre los comentarios de desaprobación que recibió en las redes la publicación puede leerse: “Pobre. Está desesperado por obtener un poco de atención”; “…me consta que todos ayudan en los desastres, feministas o no hay quien ayuda y si no ayuda el sr. mejor que omita su comentario. Para criticar cualquiera pero para ayudar muy pocos”; “Indigna... ayer platicando con muchas amigas mujeres en diferentes grupos, puedo confirmar que nos encargamos de hacer muchísimas cosas a manera de prevención, para nuestras casas y de familiares, amistades o incluso de otras personas a manera de apoyo”; “Alguien que le explique que las feministas no son Avengers ni equipo de protección civil como para salir por todos los desastres del mundo. Sería ridículo pedir eso a las personas que se manifiestan por falta de medicamentos o por transporte público”; “… preocupante que un funcionario público, responsable de Comunicación Social, no tenga formación en temas de género”; “¡Qué ignorancia la de este sujeto! Y qué fuerte que sea director de comunicación social de su municipio... pena ajena, ojalá lo destituyan, los servidores públicos así son un peligro para la comunidad”.