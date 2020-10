Plaza Grande

Nos comentan que...

Aunque voces internas lo califican de simple rumor, es cuestión de horas para que Movimiento Ciudadano anuncie en Ciudad de México la incorporación de Ivonne Ortega Pacheco a sus filas. Según nuestras fuentes, se montará todo un escenario para el anuncio, que al menos en Yucatán ha levantado ámpula entre la militancia de ese partido. El descontento interno es tal, que muchos militantes, buena parte de ellos de reciente afiliación, amenazan con dejar esa organización si se concreta la adhesión de la exsecretaria general del PRI. Incluso, ese malestar se manifestó en forma de ausencias en la asamblea dominical de Movimiento Ciudadano (MC) en Mérida. Parece que son muchos los que no están dispuestos a avalar la decisión que tome su directiva nacional.

La que gozó la asamblea dominical de toma de protesta en MC fue la diputada local Milagros Romero Bastarrachea, quien desde su llegada recorrió mesa por mesa para saludar y tomarse la foto con los integrantes del comité partidista. Dio un breve mensaje y al final bailó como nadie la pegajosa canción de “movimiento naranja” que hizo popular y viral el niño originario de la sierra alta de Jalisco Yuawi López. La música animó el ambiente político y casi todos bailaron y agitaron sus banderas de color naranja. MC tiró la casa por la ventana en este primer evento porque rentó el Salón Español con servicio de banquete y regaló gorras, playeras, cubrebocas, banderines con el logo del partido y mantas con el nombre de cada municipio.

Aunque siempre asiste a eventos de Movimiento Ciudadano, como fue el caso de la asamblea del domingo pasado en la que señaló que el único puesto que buscará es uno de panuchos en la esquina de su casa, la dos veces alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, ha sido incluso candidata por esa organización política, pese a no ser parte de ésta. Nos comentan que la contadora pública sigue amando en silencio al PAN, partido que la hizo dos veces alcaldesa de Mérida, diputada federal y senadora y líder en varios cargos directivos locales y nacionales.

Si de levantar ámpula se trata, allí está también el caso del PAN ante el papel protagónico que se ha otorgado en el gobierno del Estado a la exdiputada federal del PRI María del Carmen Ordaz Martínez, hoy subsecretaria en la Sedesol estatal. La esposa del exalcalde y exdiputado José Luis Blanco Pajón participó hace unos días en actividades públicas oficiales y, a diferencia de otros funcionarios, se le ha concedido autorización para entrevistas. Por supuesto, no ha escatimado elogios para el gobernador Mauricio Vila Dosal. En los círculos políticos se le señala como parte de un acuerdo para afianzar al PAN en el Distrito 2 federal, con cabecera en Progreso, en el que están involucrados otros políticos priistas del vecino puerto. Hay quienes dicen que en un eventual enroque vinculado al proceso electoral de 2021 podría ponerse al frente de la Sedesol en relevo de su jefe Roger Torres Peniche. En privado los panistas critican esa situación, pero en público callan.

Quien también mostró su carácter fuerte fue el secretario de Seguridad Pública, comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, el día de la entrega de las 113 camionetas adaptadas y equipadas como patrullas para 59 municipios de Yucatán porque cuando pasó junto a los policías de Chocholá les advirtió que cuidadito salgan de nuevo fuera de su jurisdicción, porque la pasarían muy mal. Claro, el jefe policiaco lo dijo de otra manera menos amable, según escuchó el reportero gráfico. La advertencia fue porque el director de la policía municipal de Chocholá y cuatro agentes fueron detenidos ebrios en una patrulla en Nunkiní, Campeche, a fines de septiembre pasado, como informamos.

Y si hablamos de enojos, el que aún no sale del suyo es el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien ha reiterado el desagrado por el tuit en que el diputado de Morena Mario Delgado se solidarizó con los yucatecos ante la amenaza del huracán “Delta” en días pasados. Como se sabe, Barrera Concha respondió en la misma red social que “Con que no desaparezca el Fonden será un gran apoyo. Ojalá recapaciten”. El diputado federal, aspirante a la presidencia nacional de Morena, es uno de los promotores de la desaparición del Fonden y de otros fideicomisos. “Lo que no aceptamos es la burla a los yucatecos en un momento en que estamos pasando una crisis, pues ese tiut es una patada a todos los yucatecos”, comentó el presidente municipal a los reporteros con los que platicó.

Sisely Burgos Cano, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Yucatán, presumió en redes sociales fotos del festejo de su cumpleaños, evento en el cual no se respetaron algunas medidas de salud. En las imágenes, difundidas en la cuenta de Facebook de la delegada, se observa que el evento se habría realizado en el jardín de una casa, donde se colocaron al menos seis mesas con seis sillas cada una. Al evento también acudieron el secretario general del Infonavit, Rogerio Canto Vázquez, quien le dedicó una canción acompañado de mariachi (revivió recuerdos, pues el ahora funcionario desempeñó ese oficio en su camino a convertirse en maestro normalista), y Fernando Xacur García, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la alcaldía de Mérida en 2018. En las fotografías se aprecia a personas de diferentes edades (incluidos niños y adultos mayores), y la mayoría no portaba cubrebocas ni respetaba la sana distancia. Sobra decir que, si bien ha recibido varias felicitaciones por su cumpleaños, la funcionaria también fue blanco de críticas por hacer caso omiso a la exhortación de las autoridades estatales por evitar los eventos sociales.

El PRI estatal difundió ayer en redes una fotografía donde el presidente y la secretaria general, Panchito Torres y Lila Frías, aparecen en un verde jardín acompañados de los legisladores federales del tricolor Dulce María Sauri, Jorge Carlos Ramírez Marín, Juan José Canul y María Ester Alonzo. Según la información oficial, “se reunieron para trabajar en la agenda priista de Yucatán, que incluye temas trascendentales para nuestro estado como el presupuesto 2021, los problemas que han generado los cambios en el transporte público, la urgencia de revisar el Plan de Desarrollo Urbano y actualizar el Atlas de Riesgo estatal”. Sin embargo, nos comentan que el tema que no se mencionó fue el principal por el que se convocó la reunión: la negociación entre los principales grupos políticos por el reparto de candidaturas para las elecciones del próximo año.