Plaza Grande

Nos comentan que...

Todo parece indicar que en Kanasín sacará chispas el acuerdo político al que habría llegado el PAN para que el exalcalde priista Carlos Moreno Magaña sea el candidato de ese partido a la alcaldía. Y es que, sacando cuentas, los panistas no quieren cometer los mismos errores del pasado y han analizado y llegado a la conclusión de apoyar a quien tiene mejores cartas para competir y quien podría representarles buenos dividendos político-electorales. Con la eventual postulación de Moreno Magaña no solo le asestarían demoledor golpe al PRI sino también los panistas mandan un claro mensaje de que deben jugar con quienes les garanticen la victoria en cada municipio o distrito. Así las cosas, el actual alcalde, William Cabrera, tendrá un hueso difícil de roer en su aspiración a la reelección. Por lo pronto, Moreno Magaña parece contar con el respaldo de varios excandidatos de diversos partidos, no solo del PAN, además de una estructura territorial que sin duda es su principal capital político para hacer frente al PRI en las próximas elecciones.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Verónica Camino Farjat realiza una férrea tarea de convencimiento con el profesor Jesús González Cupul, líder del movimiento magisterial yucateco DULY, porque ve que tiene representatividad y aceptación entre los maestros yucatecos y porque es un líder que está contra el gobierno del Estado, lo mismo que la legisladora ex priista. Nos comentan que Verónica Camino ya se reunió varias veces con el profesor “Chucho”, le ofreció una candidatura de diputado “para que empiece su carrera política”, pero no cuajó la promesa porque la senadora no garantizó algo que pide el profesor: libertad de expresión, libertad de actuación y libertad para el trabajo legislativo. En pocas palabras, el profesor no quiere ser borrego del PVEM porque perdería la confianza ganada en varios años. No se ha roto el diálogo, siguen las pláticas y el líder de DULY todavía no toma una decisión. De hecho, prefiere seguir encabezando las marchas, plantones y exigencias ante las autoridades de la Segey para que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Los profesores de Yucatán inconformes con la administración y gestión de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) tienen bien identificada a la persona que ejerce un poder contrario a la de la titular, profesora Loreto Villanueva Trujillo. En su reciente marcha y plantón frente al edificio central, los mentores pidieron de nuevo la renuncia o cese de la química Carlota Storey Montalvo, directora general de Educación Básica, de quien, dicen los profesores molestos con ella, es la que ejerce el verdadero poder en la dependencia. Nos comentan que la química es más conocida en las oficinas educativas del gobierno federal en Ciudad de México que la propia titular de la Segey. La química viaja con mayor frecuencia a reuniones, realiza gestorías, se entrevista con altos funcionarios educativos y ya hasta conocen su forma de trabajo. Y dieron varios ejemplos de su poder: un profesor ganó en concurso una plaza de director, lo autorizó la maestra Loreto Trujillo, pero Carlota Storey lo revocó “por asuntos de la federación”; otro profesor de educación física ganó horas de incremento, se las asignaron y las trabajó un año, ahora ella dice que fue irregular la asginación y el profesor deberá devolver el dinero que recibió.