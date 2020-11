Plaza Grande

Nos comentan que...

No pocas reacciones ha tenido una fotografía del altar de difuntos que, con motivo del Hanal Pixán, montó en su casa el gobernador Mauricio Vila Dosal y compartió en Facebook. En esa red social hay una andanada de reacciones, más de 1,000, prácticamente todas a favor. Los comentarios calificando al altar como “lindo”, “bellísimo”, “muy bonito”, “hermoso”… se repiten con una frecuencia que llama la atención. A una persona que se le ocurrió hacer una crítica, la fanaticada la sepultó con cientos de críticas. Si bien muchos comentarios refieren a la conservación de la tradición del Hanal Pixán, el cuchicheo constante entre la comentocracia es que ese altar tiene demasiada influencia “huacha” y poco respeto por las tradiciones. Para muestra un botón: el único alimento en el altar son panes de muerto, producto del centro del país que, si bien ha ganado presencia en el Mayab, no es un elemento que debe llevar el altar tradicional. El hecho de ser el único alimento en la ofrenda significa que no hay mucbilpollo ni xec para los difuntos. Los comentarios en los corrillos políticos van en el sentido de que la influencia de sus asesores del centro del país parece ir más allá del despacho gubernamental.

Tras la salida del PRI de Walter Salazar Cano, de la que dimos cuenta ayer, se anticipa una ola de renuncias en las filas del tricolor en busca de sumar voluntades en contra de su dirigente estatal, Francisco Torres Rivas. En lo que parece un inusitado activismo en ese contexto de renuncias, ayer, en frecuentado café del norte de Mérida, se vio departiendo al mismo Salazar Cano, hijo del activista Severino Salazar y quien tiene en su haber importantes cargos de gobiernos priistas, con varias personalidades de su ahora expartido. Entre estas últimas estaban Antonio Morales Balderas, exregidor y funcionario de Japay, quien también abandonó al tricolor, y el profesor Rigoberto Cervantes Romero, exdirigente del magisterio. En breve mostrarán qué uniforme se pondrán para la próxima contienda electoral.

Con los policías acusados de la muerte de un hombre detenido con “dos dosis de droga” pasaría lo mismo que con los tres que habrían participado en el homicidio de Gaspar Sulub Cimé: absolutamente nada. En su comunicado de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que “puso a disposición a agentes involucrados ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades” y reiteró que “será inflexible con el personal que actúe en contra de la Ley y los Derechos Humanos”. Lo mismo se dijo hace más de ocho meses, tras la muerte de Sulub Cimé (en las instalaciones de la SSP, según su familia, o en un carropatrulla, según la versión oficial), pero 50 días después la Fiscalía General del Estado, tras una semana de que se solicitó la información, respondió que se seguía integrando el expediente, que “las investigaciones siguen su curso” y que “no hay detenido alguno ligado al proceso” del progreseño. Hasta ayer miércoles la Fiscalía no informaba la causa de muerte de S.O.L.M., cosa que no extraña porque lo mismo pasó en el caso de Sulub Cimé y no fue sino hasta una segunda autopsia, a cargo de un forense particular, que se determinó que “fue torturado en la cara, cráneo, brazos y piernas hasta morir, se asfixió con su propia sangre y falleció de traumatismo craneoencefálico”. Según la autopsia oficial, que leyó el aún fiscal Wílbert Antonio Cetina Arjona cinco días después de la detención de Gaspar Sulub, éste “murió de asfixia mecánica por broncoaspiración”.