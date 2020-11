Plaza Grande

Nos comentan que...

Profesores que exigen el pago de 10 días y lo que corresponde al período de septiembre a diciembre de 2020 del Programa de Escuelas de Tiempo Completo creen en lo que les dice el Gobierno Federal o su colega Jesús González Cupul, líder del movimiento DULY, porque sostienen que la Federación ya mandó el dinero al gobierno estatal para cubrir ese adeudo. Maestros que hicieron plantón el miércoles pasado a las puertas del Congreso del Estado aseguran que los funcionarios federales ya les dijeron a sus representantes que mandaron el dinero, “pero seguramente el gobernador ya lo usó para otras cosas”. Ya la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, aclaró personalmente y mediante varios escritos que la Federación no ha mandado el dinero para el PETC, pero los inconformes siguen exigiendo al gobierno de Mauricio Vila que les pague. O ya es político este caso o los profesores no quieren afectar la imagen del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a quien durante sus visitas a Mérida le han planteado y entregado personalmente sus demandas.

Otro que defiende a capa y espada a AMLO es el diputado local de Morena Miguel Candila Noh, porque enseguida respondió a las críticas de su colega panista Víctor Merari Sánchez Roca sobre el recorte presupuestal federal. “No quería subir a tribuna, pero voy a responder a Merari”, señaló. Para empezar, Candila Noh dijo que el gobernador no necesita que lo defiendan y que, como se ha visto, es amigo del presidente López Obrador y él puede solicitarle directo el dinero que necesita. Y si no tiene más recursos Yucatán es por falta de gestoría, como pasa con el caso de los profesores de Escuelas de Tiempo Completo porque la Federación tiene el dinero asentado, pero faltan los trámites de la Segey.

Durante la aprobación del procedimiento para la designación del fiscal General del Estado, el miércoles pasado en el Congreso, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, dijo que este tema no es menor y celebró que la Comisión abriera espacios a la sociedad para que opinaran sobre la terna que elegirán el 2 de diciembre próximo. Con voz suave y actitud pasiva, sugirió que se cite a una comparecencia al ex fiscal Wilbert Cetina Arjona “solo para que informe sobre los pendientes” antes de que nombren a su sustituto. Argumentó que la citación no se trataría de un asunto político, pero sí es necesario que informe qué deja en el cajón de pendientes. Sin embargo, el presidente de la comisión, el priista Luis Borjas Romero, cortó el tema de tajo: “Sería parte de otro ejercicio legislativo, ahora sólo es para el procedimiento de selección”.

Parece que la relación del Ayuntamiento de Muna, que encabeza el priista Rubén Carrillo Sosa, con el gobierno de Mauricio Vila Dosal ya no es tan cordial como se esforzaba por aparentar el primer edil. Resulta que, sin explicación de por medio, se canceló o se dejó para una mejor oportunidad la instalación de cámaras de vigilancia que ambas autoridades presumieron en su momento. De hecho, Muna sería uno de los poblados que estrenarían el recurso tecnológico, pero en su lugar se instaló primero en Umán, cuyo alcalde milita en el mismo partido que el gobernador. Para colmo, apenas ayer lunes la villa se quedó sin dos unidades policiacas porque el gobierno del Estado no renovó el comodato de las patrullas, motivo por el cual llegaron grúas para llevarse los vehículos. El “despojo” de las patrullas fue visto con cierta indiferencia por numerosos pobladores que siguen la cuenta del Ayuntamiento, quienes expresaron que los más afectados serán los policías, quienes ya no contarán con vehículos climatizados para sus actividades, pocas de las cuales, dicen, tienen que ver por la seguridad de los ciudadanos. La duda ahora es si el alcalde Carrillo Sosa daría algún comunicado oficial para decir lo mismo que con las quejas por los baches en la villa: que todo Yucatán está en la misma situación.