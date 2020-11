Plaza Grande

Nos comentan que...

En la visita que hizo el lunes pasado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fueron notorias lo mismo las ausencias que las presencias. Entre los ausentes estuvo Mauricio Sahuí Rivero, candidato derrotado en la elección de gobernador en 2018, pero sí asistieron al único acto oficial de “Alito” varios colaboradores cercanos del exsecretario de Desarrollo Social del Estado, como Wílberth Buenfil Berzunza, exfuncionario de Sedesol estatal y hoy director de Obras Públicas de Kanasín, y Alfonso Seguí Isaac, cuñado de Sahuí Rivero. No hubiera llamado tanto la atención su presencia si no fuera porque algunos de estos funcionarios y exfuncionarios tienen un pie afuera del PRI, pues se ha hablado con insistencia de su incorporación a Movimiento Ciudadano en caso de que no consigan en el tricolor las candidaturas que su grupo considera merecidas. ¿Será que en Movimiento Ciudadano sí se las concedan? Por cierto, el propio Mauricio Sahuí es de los que se han estado promoviendo como aspirantes a candidatos del PRI en 2021 y es válido preguntarse si sus colaboradores tienen su visto bueno para reunirse con gente cercana a Ivonne Ortega Pacheco, como, según nuestras fuentes, ha estado ocurriendo en las últimas semanas.

Ya que hablamos de Ivonne Ortega, los malpensados sostienen que ella está detrás de una reciente campaña en redes y algunos sitios electrónicos contra Rolando Zapata Bello. Su objetivo, dicen esos a los que les gusta pensar mal, es exhibir a Zapata Bello como un gobernante en cuyo sexenio se practicó la corrupción a gran escala para que nadie voltee a verla, o al menos la vean menos, a la hora de hablar de ese flagelo en la próximas campañas políticas. Su operador en esa estrategia es Jesús Rivero Covarrubias, quien fue coordinador de Comunicación Social en el quinquenio 2007-2012 y ha estado muy activo en reuniones con reporteros y representantes de portales digitales que han servido a los intereses del ivonnismo. El problema, subrayan nuestros informantes, es que muchos se pueden morder la lengua al hablar de corrupción. Y por supuesto, no faltan quienes recuerden que Zapata Bello nunca procedió contra su antecesora en el gobierno a pesar de los signos de despilfarro y de desvíos que afloraron. El tiempo dirá si en el pecado lleva la penitencia.

La ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara no quedó muy contenta en su reaparición en el evento del PRI, porque salió contraproducente que la persona que maneja su área de comunicación social la pusiera en los reflectores de la prensa. Se dice que el “error táctico” de su cercano colaborador le costó revivir el rechazo que tiene por la polémica obra que realizó en su administración municipal. Resulta que su colaborador avisó a la prensa que la exedil ofrecería entrevistas y entonces los representantes de medios la abordaron tocando un único tema: el paso deprimido, que este año ha estado varios meses cerrado y bajo el agua. A la arquitecta no le gustó nada la situación.

Un priista que tuvo mejor suerte que la arquitecta, sin esperarlo ni buscar el protagonismo, fue el ex gobernador Federico Granja Ricalde. Resulta que en el sorteo que realizó ayer el Ayuntamiento de Mérida para agradecer el pago puntual del impuesto predial 2020, el ingeniero Granja Ricalde fue uno de los afortunados que se ganó un televisor de pantalla plana. El sorteo “Mérida me asegura con mi predial” tuvo muchos ganadores, pero el nombre del ex gobernador no pasó inadvertido entre el alcalde Renán Barrera Concha, la síndico Diana Canto Moreno y el secretario Alejandro Ruz Castro, quienes, como todo miembro de la clase política, conocen al priista ya retirado y quien, además de ocupar la máxima silla del Estado, también fue presidente municipal de Mérida entre 1976 y 1978. Se informó que el Ayuntamiento hará llegar los premios a los ganadores el 22 de diciembre próximo y los ganadores serán publicados en la página web de la comuna meridana.