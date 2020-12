Plaza Grande

Nos comentan que...

Por insólito que pueda parecer a muchos, una nueva alianza electoral entre el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en Yucatán, aun con la incorporación de Ivonne Ortega Pacheco a este último, está en la mente de actores políticos de ambas organizaciones. Más aún, la exgobernadora desempeñaría un papel clave en esos planes. Según fuentes bien informadas, el propio gobernador Mauricio Vila —no la dirigencia de su partido— ha entrado en contacto con la exsecretaria general del PRI para establecer probables acuerdos que lleven a estrategias comunes en las elecciones de 2021. Incluso, nuestros informantes aseguran que una propuesta de esa eventual alianza sería postular como candidato en el distrito 1 federal, con sede en Valladolid, a Liborio Vidal Aguilar. Esto significaría dejar chiflando en la loma a Jorge Díaz Loeza, actual secretario de Desarrollo Rural, quien hasta hace unos días se perfilaba con seguridad a la candidatura del PAN en esa demarcación. Hay otras propuestas comunes, pero las fuentes dicen que se están cocinando. Quienes saben de esos acercamientos no dejan de externar su sorpresa por la forma tan fácil, al parecer, con que Ivonne Ortega ha logrado colarse en los proyectos electorales de quienes en teoría son sus acérrimos enemigos políticos. Solo hay un problema hasta ahora: en el ámbito nacional no hay visos de que se vaya a concretar una alianza entre ambos partidos, así que habrá que seguir de cerca las negociaciones.

Los diputados Víctor Merari Sánchez Roca, del PAN, y Miguel Candila Noh, de Morena, ya tienen pleito particular en el Congreso del Estado y todo “por culpa” de AMLO. El legislador panista asegura no soportar la manipulación de la información del gobierno del presidente López Obrador y la 4T, y constantemente pide la voz para criticarlo en tribuna, pero el diputado morenista le responde enseguida, lo llama "Merrari" en tono burlesco y también le recuerda que los gobiernos del PAN fueron peores. En la última sesión del pleno, Víctor Merari consideró que Candila Noh sólo cantinflea en sus exposiciones y para no escucharlo suele abandonar la sala de sesiones durante las réplicas.

La Secretaría General de Gobierno, a cargo de la abogada María Fritz Sierra, pidió la semana pasada la renuncia del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, abogado Armando Aldana Castillo, quien está en tiempo de jubilación. Muchos litigantes que conocen a Aldana Castillo ya le dieron la despedida al correr el rumor de que dejará el cargo y le preguntan qué habrá molestado a la jefa (en referencia a la abogada Fritz Sierra). Pero, según nos comentan, las intenciones de la secretaria de Gobierno y el gabinete jurídico del Ejecutivo serían mandar a Aldana Castillo como parte de la terna para la presidencia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio de los Municipios y del Estado, que ahora está encargado a un presidente interino que ha emitido fallos importantes contra las autoridades yucatecas. Un ejemplo de esos fallos es la sentencia contra el Ayuntamiento de Progreso exigiéndole afiliar a todos sus trabajadores sindicalizados al Isstey, cuando durante años ninguna autoridad del puerto cumplió esa obligación.

Las mujeres que dirigen las organizaciones defensoras de los derechos humanos y políticos de este mismo género están furiosas e indignadas contra los partidos políticos de Yucatán y contra las consejeras y consejeros del Iepac, porque no aprobaron el 4 de 4 yucateco que propusieron para garantizar la paridad sustantiva en las próximas elecciones de junio de 2021 y para vetar a los agresores políticos. En voz de la líder del grupo, María Eugenia Núñez Zapata, las agrupaciones manifestaron su molestia, en especial contra el PRD, porque lanzó en el Congreso del Estado una amenaza de sanción si aprobaban la propuesta feminista. Pero valientes como son, las líderes de las agrupaciones dicen que a pesar de las amenazas, presiones y chantajes, la paridad de género “va porque va” en las próximas elecciones de Yucatán.

La semana pasada esta columna informó que el exgobernador Federico Granja Ricalde fue uno de los afortunados ganadores del sorteo “Mérida me asegura con mi predial 2020”, celebrado el miércoles 25 en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo y encabezado por el alcalde Renán Barrera Concha, el secretario Alejandro Ruz Castro, la síndico Diana Canto Moreno y la directora de Finanzas y Tesorería, Laura Muñoz Molina. Por hacer el pago puntual de este impuesto por un predio de la colonia Petcanché, el exmandatario priista se hizo acreedor de una pantalla de 32 pulgadas HD Smart; pero resulta que la fortuna también alcanzó a otro político, éste en funciones: el diputado perredista Mario Alejandro Cuevas Mena, quien ganó una bicicleta rodada 21 por el pago del gravamen de un inmueble del fraccionamiento “Real de Montejo”. En ambos casos la síndico fue la “mano santa” que extrajo los boletos de la urna. Los ganadores tienen hasta el martes 22 de diciembre para reclamar sus premios.

Y ya con el ambiente político que empieza a entrar en su punto de ebullición, en los círculos priistas se ve con curiosidad una próxima reunión entre el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado local Luis Borjas Romero con varios alcaldes de la zona que abarca el distrito V federal, que tiene su cabecera en Ticul. A ese encuentro, para el cual ya se hizo la convocatoria respectiva, fueron invitados al menos los presidentes municipales de Akil, Kopomá, Celestún, Peto, Tahdziú y Tixméhuac. Los curiosos de la política se preguntan qué se abordará en esa reunión, cuando se está en la víspera de la designación de candidatos en los partidos que desean contender en 2021.

En el PAN no todo es miel sobre hojuelas después de que se confirmó que la selección de candidatos se hará por la vía de la designación. La razón es que con este anuncio se ratificó, aunque no se dijo así, que el candidato de ese partido por la alcaldía de Mérida será de nuevo Renán Barrera Concha, tal como anticipamos en esta columna hace dos semanas. La noticia no fue del agrado de los seguidores de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien, quizás para calmar los ánimos, ofreció reunirse con su “estructura” para darle a conocer su posición en este asunto. A menos que ocurra un temblor político, que no se avizora, la también dirigente municipal panista será la candidata a diputada en el distrito 4 federal, con jurisdicción en Mérida.

Quien ya declinó a una candidatura, según nos dicen, es Karla Boehm Calero, directora de Administración del Despacho del Gobernador. Le habían propuesto el distrito V local, considerado un bastión del PAN, y al parecer estaba de acuerdo y satisfecha hasta que llegó la hora de hablar de dinero. Le indicaron que ante la situación económica hay escasos recursos para las campañas y ella debía financiar su actividad proselitista, para lo cual podía recurrir a patrocinadores. Cuando se enteró de la cantidad que habitualmente se destina a una campaña a una diputación local prefirió dar las gracias y retirarse. ¿Será la única en esta situación?