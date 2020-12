Plaza Grande

Nos comentan que...

De manera sorpresiva, el subdirector de Medios de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida, Daniel Núñez Uc, renunció a su cargo hace una semana por motivos no conocidos. Como es un experto en cuestiones de estrategias y mercadotecnia política, no se descarta que haya dejado su empleo para trabajar con algún aspirante del PAN que pretende competir en la elección de junio de 2021. Lo sustituye en el cargo Alicia Martínez, quien estaba en la Secretaría de Participación Ciudadana.

El líder del grupo de jubilados y pensionados de Pemex que realizó reciente bloqueo a las terminales de almacenamiento en Umán y Mérida, Servio Rosado Aparicio, calificó como terrible la pasividad de sus compañeros petroleros en retiro porque no respaldan las protestas contra la dirección general de Pemex. Les llama dóciles, resignados y conformistas ante las violaciones de sus derechos del Contrato Colectivo de Trabajo, como sucede con la cláusula 89 relativa a la prestación de servicios médicos integrales de calidad y entrega de medicamentos. “No es una maldición, no es una burla, no compañeros… somos esclavos del poder y de esos falsos funcionarios de Pemex, del sindicato y de la 4T”, reclamó en un vídeo y escrito que mandó a quienes no se sumaron a la lucha. Reprocha al sindicato petrolero que no exija, que deje morir a sus jubilados. Vaya que don Servio está indignado contra su gremio porque él y otros cinco compañeros pasaron frías noches y largas horas a la intemperie para lograr de nuevo que les den el servicio médico y medicamentos que requieren para todos.

Dos niñas clavadistas meridanas de alto rendimiento viven desde hace dos años un calvario en busca de justicia deportiva y legal porque el “bullying” que sufren de algunos de sus compañeros, de sus dos entrenadores cubanos y de madres de familia ha sobrepasado los límites de tolerados, según nos comentan. Todo este martirio lo permite la dirección del Instituto del Deporte de Yucatán, según nos dicen. Desde hace dos años, la madre de las dos menores inició sus quejas, las siguió con denuncias formales ante la Fiscalía General, ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, ante la Dirección General del IDEY, ante la CNDH, Contraloría estatal, los juzgados federales y, aunque ya hay una sentencia federal a favor de las niñas, simplemente no la respetan, nos comentan. Las niñas se ven afectadas por esta situación y porque no pueden cumplir su sueño deportivo: ser como Rómmel Pacheco, un clavadista de nivel olímpico y mundial. Las dos niñas, una de 10 años y otra de 13, empezaron su carrera cuando tenían 3 y 5 años y con méritos alcanzaron el nivel de alto rendimiento, hasta que —nos dicen nuestras fuentes— les cayeron mal a los entrenadores cubanos Héctor Soto Pérez y Alexander González Varona y a los metodólogos también cubanos y su castillo de sueños deportivos se derrumbó. La madre pide justicia, castigo para los presuntos maltratadores de sus hijas y que las regresen de nuevo al nivel de alto rendimiento que ganaron con sus entrenamientos, competencias y méritos. ¿Qué dirá de esto Carlos Xavier Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán?