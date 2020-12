Plaza Grande

Nos comentan que...

Desde hace varias semanas, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Roger Torres Peniche, ha estado fuera de las negociaciones de candidaturas del PAN y sus probables aliados. La razón, nos dicen fuentes cercanas a los movimientos del Palacio de la calle 60, es que fue desplazado nada menos que por Ulises Carrillo Cabrera, quien fue el cerebro de operaciones políticas y financieras durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. De golpe y porrazo, el exsecretario de Planeación y exjefe del Despacho del Ejecutivo durante el quinquenio 2007-2012 parece haber avanzado en los afectos del gobernador Mauricio Vila Dosal, a tal grado que ha conseguido un acercamiento de éste con la señora Ortega Pacheco, como anticipamos en esta misma columna. Así, Torres Peniche, otro expriista, perdió influencia en la operación política y se ha limitado a ver cómo le rechazan algunas propuestas de candidatos. Incluso, el titular de Sedesol no verá cumplido su sueño de ser secretario de Gobierno, pues ya se descartó la salida de la abogada María Fritz Sierra a cambio de una candidatura a diputada local. Sin embargo, por allá suena un enroque derivado de los movimientos electorales, que lo llevaría a otra dependencia. A ver qué pasa.

Si hablamos de movimientos en el gobierno y en los partidos, no hay que perder de vista los que vendrán al anunciarse oficialmente las candidaturas. Entre los más predecibles están los del gabinete estatal con motivo de las postulaciones en el PAN: la directora del DIF-Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, sustituirá en la Cámara de Diputados a Cecilia Patrón Laviada cuando ésta sea designada de nuevo candidata a diputada federal, pero en el Distrito 4; Carmen Ordaz Martínez dejaría una subsecretaría de la Sedesol estatal para competir en el Distrito 2, con cabecera en Progreso, y Jorge Díaz Loeza se separaría de la Secretaría de Desarrollo Rural para ser postulado en el Distrito V, con sede en Ticul. La contienda por las diputaciones locales llevará a la separación de Víctor Hugo Lozano Poveda de la subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos para participar en el Distrito IV; Abril Ferreyro Rosado dejará la dirección del Instituto Promotor de Ferias para ir como candidata en el Distrito II; Manuela Cocom Bolio saldrá del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatey) para abanderar a su partido en el Distrito VI (Kanasín), y Carmen González Martín dejará de ser subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político para contender en el Distrito XIII, que tiene su cabecera en Ticul. En el Cabildo de Mérida saldrán Jesús Efrén Pérez Ballote y Karem Faride Achach Ramírez para ser postulados en los distritos I y III locales, respectivamente. En la dirigencia panista también habrá movimiento, pues quien tendría que sustituir a Cecilia Patrón en la presidencia del Comité Directivo Municipal de Mérida es el diputado Víctor Merari Sánchez Roca, actual secretario general. Vaya sacudón en las estructuras gubernamental y partidista.

Un error de mucho tiempo en los datos del perfil del senador yucateco del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, desató una rápida reacción del legislador y sus cercanos colaboradores para corregirlo porque no era menor. Resulta que el perfil que tiene la plataforma Wikipedia del Senado de la República informa que Ramírez Marín es ateo. Desconocen cómo es que esta plataforma tiene esa información íntima o si fue alterada a propósito, pero de viva voz el legislador se ha declarado como católico. “Yo soy católico malo, pero lo soy”, dijo al responder las críticas de la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez Ramírez, contra los católicos e inteligentes durante una sesión parlamentaria de este año. “Me considero inteligente y que alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me ofende y ofende a muchos católicos que ni siquiera están aquí presentes para defenderse”, señaló ese día.

Y ya que nos referimos al senador, su suplente, el empresario de origen libanés Jorge Alberto Habib Abimerhi, tuvo un momento incómodo durante la presentación del programa Médico en tu Empresa en el Centro Internacional de Congresos, porque el gobernador Mauricio Vila Dosal hizo notar públicamente que tienen diferencias de pensamiento y además dijo mal su segundo apellido. El gobernador se refirió a Habib Abimerhi, presente en primera fila del evento, para felicitarlo por el Premio Cedro del Club Libanés que recibió el jueves pasado. “Aprovecho también para saludar a ‘Habib Becil’, que va a ser galardonado con el Premio Cedro del Club Libanés. Muchas felicidades, aunque no siempre estamos de acuerdo, Habib, la verdad es que nos llena de mucho orgullo la trayectoria que tiene”.

En otro evento, el gobernador demostró el reverso de la moneda a la actitud que tuvo con el empresario Habib Abimerhi, porque fue cortés y empático con el ex cónsul de Estados Unidos en Mérida David Micó, quien antecedió a la actual cónsul, Courtney Beale. En la ceremonia de inicio de obra formal del nuevo edificio del Complejo del Consulado estadounidense en Vía Montejo, la señora Beale informó al gobernador que el ex cónsul Micó seguía la transmisión en vivo vía remota, entonces miró a la videocámara que tenía enfrente y le dijo: “Un saludo, David, la verdad es que también se te aprecia mucho aquí en Mérida, Yucatán, igual que a Courtney, ya que ambos han sido personas que llegaron para ser parte de nuestra comunidad y nos sentimos muy orgullosos de tenerles aquí”.

Poco o nada ha hecho el director general del Instituto del Deporte de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, para atender, mediar y darle solución a las quejas de la madre de las dos niñas clavadistas de alto rendimiento que se enfrentan a los actos de maltrato, bullying y revanchismo de sus entrenadores cubanos de la escuela de clavados “Rommel Pacheco” del Centro Deportivo Kukulcán porque, según nos dicen, está enterado de este conflicto desde el inicio y no lo resuelve; al contrario, su omisión permitió que creciera como una bola de nieve al grado que ya hay tres demandas penales, un amparo, una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y otra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si el bullying es muy dañino para las personas, en especial para los niños, las autoridades siempre dicen que están en contra de este flagelo, entonces, ¿por qué se tolera, permite y cubre?, nos preguntan. Y lo que pide la madre de las dos niñas, una de 10 y otra de 13 años, es que las regresen en la categoría de alto rendimiento, que les levanten el castigo revanchista de mandarlas a la categoría de iniciación después de un estricto entrenamiento de 7 años, como publicamos anteriormente en este espacio.