Plaza Grande

Nos comentan que...

Habían pasado apenas unas horas de la renuncia de Javier Osante Solís al PRI y ya era un hecho que el exsecretario de la Juventud buscará la candidatura a diputado federal por el Distrito 2, con sede en Progreso, por Movimiento Ciudadano. De concretarse esa postulación, en la contienda electoral por esa demarcación participarían tres candidatos que alguna vez convivieron en el partido tricolor. Además de Osante Solís, se perfilan para estar en las boletas María Esther Alonzo Morales de Magadán, quien aspira a reelegirse por el PRI, y María del Carmen Ordaz Martínez, quien sería la representante del PAN. Hay quienes se preguntan si Morena no seguirá el mismo camino de postular en ese distrito a un expriista para cerrar la pinza.

Todo apunta a que hoy jueves seguirá la desbandada en el PRI local, ahora con dos “peces gordos”. Según fuentes bien informadas, Liborio Vidal Aguilar y William Sosa Altamira harán oficial su renuncia esta mañana, en escritos que el segundo llevará a la Casa del Pueblo. De esta forma cobran fuerza las versiones —que dimos a conocer en esta columna hace unos días— de que Vidal Aguilar será postulado como candidato del PAN a la diputación federal del Distrito 1, con cabecera en Valladolid. Esta probable designación tiene erizados a muchos panistas del oriente del Estado, porque eso implicaría que tendrían que hacer campaña a favor de alguien que ha sido su oponente histórico en esa zona. Y para variar, esa alianza electoral tras bambalinas también le mueve el tapete a Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, quien se perfilaba para la candidatura en esa jurisdicción federal y finalmente sería enviado a competir en el Distrito 5, con cabecera en Ticul, donde sus posibilidades merman al no ser su zona “natural”. Será cuestión de horas para conocer las decisiones y los acuerdos bajo la mesa.

Resulta que la salida de Armando Aldana Castillo de la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado no fue forzada, como trascendió en un principio, sino que se debió a la jubilación del funcionario. En su lugar quedó Grettel Giovana Escalante Rendis, quien fue jefa de Asuntos Laborales del Ayuntamiento de Mérida. Hasta allá todo parece normal, pero en realidad esos movimientos generan un embrollo en el proceso para designar a quien será el nuevo magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, que está en manos del Congreso local. Veamos: Aldana Castillo no queda imposibilitado legalmente de continuar en la terna que hace un año propuso el Ejecutivo para ese cargo, a menos que el abogado laboralista decida gozar completamente de la jubilación y apartarse de la administración pública, pero su colega Grettel Escalante sí tendrá que decidir entre mantenerse en su nuevo puesto o renunciar en caso de ser favorecida por la designación de los diputados. Quien se mantiene sin presiones de ese tipo es la tercera propuesta del Ejecutivo, la abogada Gabriela Gutiérrez de los Santos, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y exprocuradora de la Defensa del Trabajo en el Estado. Son puntos que tendrá que evaluar el Congreso, aunque también está pendiente la resolución final en el juicio de amparo que solicitó César Antuña Aguilar contra la decisión de los diputados de no ratificarlo como presidente del Tribunal. Inicialmente el exfuncionario obtuvo un fallo favorable del Juzgado Tercero de Distrito, pero el Poder Legislativo interpuso un recurso de revisión. Se trata, por tanto, de una película inconclusa.