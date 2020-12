Plaza Grande

Nos comentan que...

Enfrascados todavía en fricciones internas, los militantes de Morena atestiguan desde hace varias semanas los movimientos de dos aspirantes a la candidatura de ese partido a la alcaldía de Mérida, uno de los cuales perdió fuerza al quedarse sin “padrino”. Los adelantados son Oscar Brito Zapata, experredista, e Ismael Peraza Valdez, expriista y exoperador electoral del PAN. El segundo, quien forma parte del círculo cercano a Joaquín Díaz Mena, fue el primero en iniciar trabajos de proselitismo interno desde hace buen tiempo y parecía ir por buen camino, pero hace poco más de tres semanas se le modificó el panorama con el fallecimiento del empresario inmobiliario Alfonso Pereira Palomo, quien le significaba importante apoyo. Brito Zapata no pierde el tiempo y en las últimas fechas ha estado muy activo en la escena pública y en las redes sociales. Habrá que ver cuál es la decisión de Morena, partido que quedó en tercer lugar en la elección en Mérida en 2018, muy cerca del segundo lugar, que fue del PRI.

Quien ya es seguro aspirante de Morena a la candidatura al Distrito III local es Ernesto Mena Acevedo, quien se está promocionando en cada oportunidad que se le presenta. Hay otros nombres en el horizonte morenista para esa demarcación, pero no se les conoce trayectoria pública. Mena Acevedo fue secretario general del PRD en Yucatán cuando el presidente era David Barrera Zavala y se desligó de ese partido por fricciones con el grupo que se apoderó del comité estatal, comandado por Eduardo Sobrino Sierra y Alejandro Cuevas Mena. Hoy es consejero estatal de Morena y aspira a su primer cargo de elección popular.

El eterno aspirante a una candidatura en el PRI Jorge Alberto Rojas Gamboa alzó la mano para decir que ya informó formalmente a su partido que desea competir democráticamente por la candidatura a la presidencia municipal de Mérida. Desde el 13 de noviembre pasado hizo saber al PRI su legítima aspiración a la candidatura y espera que su partido, donde milita desde hace 40 años, “no me vuelva a torpedear”, dice. Recuerda que desde hace años aspira a una candidatura a diputación local, pero siempre le cierran la puerta. “Si en esta elección de 2021 el PRI quiere evitar el naufragio —señaló—, es obligación que empiece a hacer bien las cosas”.

Si de aspiraciones electorales hablamos, no se puede hacer a un lado a la exalcaldesa meridana Angélica Araujo Lara, quien ha manifestado entre sus allegados su interés en una candidatura a diputada local por el PRI, específicamente en el Distrito XIV —con cabecera en Tecoh—, sabiendo que en Mérida la situación le resulta complicada. El problema a que se enfrenta es que la actual legisladora por esa demarcación, Karla Franco Blanco, aspira a la reelección y ya lleva meses de recorridos en los municipios de la zona para tejer alianzas. Karla Franco está vinculada al grupo que dirige el PRI en Yucatán. ¿Hacia dónde cree que se incline la balanza? Lo que es un hecho, se dice por allá, es que la arquitecta no seguirá los pasos de Ivonne Ortega Pacheco y continuará en el PRI.

Muy cándidos se vieron banqueteros, músicos, fotógrafos y más prestadores de servicios de Tizimín al creer que el alcalde Mario González González hablaría con el gobernador Mauricio Vila Dosal para exponer la situación de aquéllos y que se les permitiría dar servicio en festejos que ya estaban programados antes de la prohibición que ordenó el Ejecutivo estatal. Usuarios de redes sociales comentan que González González no osará contradecir a Vila Dosal, para no empañar las excelentes relaciones que el priista presume tener con el gobernador. Además, los quejosos se quedaron también con la mano extendida por algún apoyo ante la inactividad que les espera, pues el alcalde les dijo que ha tenido un año complicado y que incluso estaba viendo cómo pagar a sus proveedores. La expresión del priista González González llama la atención luego de lo que en más de una ocasión dijo en meses pasados que las finanzas de su gobierno no podían ir mejor. También en redes sociales se insinuó que González González se alinea a las disposiciones del gobernador para que éste apoye su reelección, pero eso está en duda dado que ambos son de partidos que históricamente han rivalizado.

Las esquinas del interior del área techada con acrílico del Centro Cultural Olimpo ya presentan levantamiento de material y pintura, agrietamiento y moho por la filtración constante de agua de lluvia en las paredes y trabes, por lo que ya evidencian una falta de mantenimiento. Desde el segundo nivel se aprecia en toda la circunferencia de la superficie techada con material acrílico que ya tiene deterioros importantes, que lámparas y pequeños resquicios ya se convirtieron en casa de palomas lo que ensucia aún más el edificio y los convierten en nidos; incluso, en uno de ellos se vio uno de los huevos de paloma que ya habita en el Olimpo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) mantiene abierta la queja que interpuso la madre de dos niñas que practican clavados en el Centro de Alto Rendimiento “Rommel Pacheco” en el Kukulcán y que sufren bullying, degradación de categoría y malos tratos de los entrenadores cubanos, pero no avanza porque desde febrero de 2019 no ha habido nuevas diligencias de conciliación para hallar una solución para las deportistas. La madre de las dos niñas, quien tiene la oportunidad de reactivar esta queja y pedir que convoquen de nuevo a las partes involucradas para solucionar este conflicto, exhibió fotografías de lesiones en manos y rodillas de sus hijas que, dice, le ocasionaron los entrenadores cubanos al momento de saltar del trampolín a la fosa. Por lo pronto, la dirección general del IDEY no actúa ni resuelve.