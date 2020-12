Plaza Grande

Nos comentan que...

Cuando ya estaba cocinada la alianza PAN-Movimiento Ciudadano en varios distritos federales del Estado, la sopa se cayó del plato a la boca. Nos comentan que incluso ya había abanderados y se estaban fraguando las estrategias entre palacio de gobierno y el partido que encabeza Vida Gómez, cuando desde el centro del país llegó la directriz de que el movimiento naranja va solo en los 300 distritos electorales del país. A todos sorprendió la indicación de Dante Delgado Rannauro, cabeza nacional de MC, de que “más vale solo que mal acompañado”. Es difícil entender la razón de esa medida, que los aleja de la victoria en cualquier distrito, aunque se dice que la única razón podría ser que haya pactado con la 4T y su estrategia sea debilitar a la alianza PAN-PRI-PRD.

Por si alguien dudaba de la fuerza que está retomando el Ivonnismo en el estado, dos ex secretarios del gobierno de Ivonne Ortega amarraron ya candidaturas: Víctor Cervera Hernández, exsecretario de Fomento Económico y primo de la hoy líder visible de MC, va por la alcaldía de Mérida por el movimiento naranja, y Liborio Vidal Aguilar, quien fue secretario de Desarrollo Social de la dzemuleña, será el abanderado para el I Distrito federal por el PAN. Nos comentan que mientras Cervera Hernández afirma que no renunciará al PRI, el vallisoletano envió una carta al presidente del tricolor para manifestar su separación de ese partido.

En esta segunda quincena de diciembre, todos los trabajadores ferrocarrileros de la Línea F4 de las secciones 32 que agrupa a trabajadores de Palenque y Campeche, y la 37 que afilia a los de Yucatán, quedaron fuera de la nómina de Ferrocarriles Istmo de Tehuantepec (FIT), contra lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el Tren Maya no afectaría a los trabajadores sindicalizados y que respetaría los derechos adquiridos. Los colaboradores despedidos quisieron protestar en las oficinas del Tren Maya en La Plancha, pero entendieron que no pueden pelear contra la 4T y exigieron el pago conforme a la ley. Les dijeron que así será, pero aún sigue el proceso. Por lo pronto no han faltado las palabras altisonantes contra el líder ferrocarrilero Ernesto Sonda por no defender a sus afiliados para que al menos que los reubicaran, según nos comentan.

Y sí que están muy molestos los ferrocarrileros despedidos de Yucatán porque durante su estadía en las oficinas del Tren Maya en La Plancha vieron la llegada de cuatro camionetas todo terreno último modelo que usan los funcionarios de esta oficina dependiente de Fonatur. "No que no hay dinero, no que hay austeridad republicana, puro cuento este gobierno de la 4T. Para ellos sí hay suficiente dinero y para los trabajadores no hay nada, ni quieren pagar el aguinaldo, fondo de ahorro, vacaciones y prestaciones del contrato colectivo”, señalaron. Y se despidieron con un "ya nos veremos en 2021".