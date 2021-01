Plaza Grande

Nos comentan que...

Con el pretexto de cumplir la Ley del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que los candidatos a diputado por el I Distrito federal tendrían que cumplir con normativas indígenas, el aspirante Roberto Rodríguez Asaf declinaría a la candidatura por el PRI. Sin embargo, en círculos políticos de Valladolid se dice que en realidad será para no competir contra su excompañero de partido Liborio Vidal Aguilar, quien sería el candidato del PAN, aunque aún no se hace oficial. En redes sociales circuló que Liborio Vidal ya no sería el candidato del PAN por el I Distrito, porque supuestamente no cumple ciertos requisitos que exige el INE, pero fuentes cercanas al político vallisoletano indicaron que “sus aspiraciones están más fuertes que nunca”, contrario a lo que sucede con el izamaleño exsecretario general de gobierno de Rolando Zapata Bello.

Continuando con la Sultana de Oriente, donde la grilla está en punto de ebullición, nos comentan que para la alcaldía de Zací se da como un hecho que el candidato del PAN será Alfredo Fernández Arceo, en tanto el PRI aún no se decide por Manuel Castro Mendoza, quien cada vez tendría más seguidores, o María Teresa Moisés Escalante, a quien apoya el grupo del exalcalde Roger Alcocer García. Se dice que junto con la candidatura de Fernández Arceo el PAN anunciaría a Luis Fernández Vidal como candidato por el XI Distrito local.

El choque de trenes que desde hace año y medio protagonizan Ivonne Ortega Pacheco y Alejandro Moreno Cárdenas, quienes se distanciaron abiertamente cuando contendieron por la presidencia nacional del PRI, en agosto de 2019, cargo que ganó el campechano por fea paliza, tuvo nuevo capítulo este fin de semana en Yucatán. Mientras la exgobernadora sigue ganando espacios visitando municipios y desmantelando al tricolor en el Estado, “Alito” vino anteayer a la entidad para tratar de dar ánimos a la militancia, en un esfuerzo por frenar la desbandada hacia Movimiento Ciudadano. Parece que, al cierre de 2020 y principios de 2021, la ex gobernadora le va ganando la partida a su némesis.

En el último día de 2020, cuando el pavo está listo para entrar al horno en muchas casas, resultó que en una vivienda del fraccionamiento Morelos no lo encendieron porque comenzó una fuerte fuga de gas que hizo a la familia reportarla de inmediato al 911. Al llegar al lugar, dos patrulleros se percataron que la fuga era cosa seria y llamaron a los bomberos, quienes trataron de hacer varios remedios pero no quedó del todo resuelto el asunto. Así que intervino Protección Civil, que puso la queja ante la empresa gasera, que mandó a un técnico que atendió la fuga y cambió los cilindros por unos en buen estado. El que se colgó la medallita por la acción resultó ser el director estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, de quien la familia dice que hizo su buena acción de fin de año.