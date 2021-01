Plaza Grande

Nos comentan que...

La doctora Marlen Gertrudis May Osorio comenzó con grandes expectativas y entusiasmo el Censo de Población y Vivienda 2020 en Yucatán, el cual terminó en forma extemporánea y atropellada por causa de la pandemia, y hoy que ya están listos los resultados definitivos no podrá anunciarlos porque en diciembre pasado dejó la coordinación estatal del Inegi. La doctora May Osorio concedió varias entrevistas al Diario para promocionar el censo de población, que se realiza cada 10 años, y ya no verá el resultado de sus esfuerzos y trabajo. Por la gravedad de la pandemia y los riesgos para su salud, adelantó su retiro de la dependencia federal.

A algunos militantes y dirigentes de Morena les causa escozor la sola mención de una alianza o trato con el PAN o el PRI, aunque en el partido del presidente López Obrador abundan los expriistas y expanistas. Hace unos días, el presidente de Morena en Yucatán, Mario Mex Albornoz, afirmó que su partido no haría ningún tipo de alianza con el PRI o con algún militante de ese partido. “Con el PRI, ni a la esquina”, sentenció el morenista. Sin embargo, todo parece indicar que esa sentencia se quedará en palabras, pues por lo menos en Kanasín se haría realidad el llamado PRIMor. Nos comentan que el exalcalde priista Carlos Moreno Magaña estaría en pláticas con los dirigentes de Morena para ser candidato por este partido en busca de la alcaldía. Quienes han observado de cerca el proceso recuerdan que el exalcalde estuvo empujando fuerte para que el PAN lo considere como candidato al mismo cargo, con el argumento de que todavía tiene el apoyo de buena parte de la población de ese populoso municipio. Al no conseguirlo, Moreno Magaña ahora voltea hacia Morena para que lo apoyen en su anhelada candidatura. Así las cosas, a pesar de lo que diga en público Mex Albornoz, algunos de los aspirantes de Morena podrían ser de origen priista.

Los caleseros de Mérida están dando una demostración de humanismo puro y de ayuda al prójimo porque rescataron de la calle, donde se le veía muy afectado cargando una bandeja de dulces a bordo de su bicicleta, al exboxeador Fernando “Candelita” Várguez. Resulta que el líder de los caleseros, Israel Torres Velázquez, siempre veía al llamado “Candelita II” y en una plática con él en una gasolinera de la calle 42 Sur escuchó su triste historia y la decepción que sentía porque todos le cerraron las puertas. Entonces surgió una idea: contratarlo como entrenador de boxeo para que los jóvenes aprendan sus técnicas y experiencia. En su domicilio particular, en la calle 107 entre 66-D y 101 de la colonia Obrera, el calesero instaló un gimnasio rústico y un ring donde desde hace 20 días “Candelita II” entrena a sus pupilos. Ya tiene cinco alumnos muy buenos y, el 30 de este mes, dos de ellos se presentarán en una función en Progreso. “Candelita II” gana $1,000 semanales fijos y ya no arriesga su vida en la calle.