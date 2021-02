Plaza Grande

Nos comentan que...

Tal parece que el diputado federal Gerardo Fernández Noroña ya le agarró un “cariño especial" al alcalde meridano, Renán Barrera Concha, contra quien se lanzó de nueva cuenta. Ayer, desde Ciudad de México, el legislador hizo comentarios sobre el incendio del martes en una bodega del Centro, por las complicaciones para que accedieran los bomberos: "Hubo una emergencia en Mérida y los horribles y caros maceteros que puso @RenanBarrera estorbaron. Los maceteros son una representación fidedigna de la presidencia municipal de este hombre. Son un estorbo y un robo". El pique entre ambos servidores públicos empezó el sábado pasado, cuando ante el arribo a Mérida del legislador federal, el alcalde publicó un mensaje en su cuenta de twitter deseándole al capitalino que “su estancia sea temporal, pacífica y breve”. El diputado no se quedó callado y respondió que es “absolutamente no violento” y ofreció desbloquear al alcalde en la red social. “Alguna chin… ha de haber hecho, pero en política las cosas no son personales”. Por cierto, el plan de los maceteros es conjunto de las autoridades municipal y estatal; de hecho, en los famosos y pesados maceteros -pregúntenle a los policías que los movieron para el paso de de los vehículos de emergencia- está el logo del Ejecutivo.

Ya que hablamos de trabajos conjuntos, el alcalde Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila Dosal continúan muy unidos presentando proyectos, como lo hicieron ayer al anunciar el plan conjunto de movilidad para la ciudad. De hecho, los funcionarios hicieron su anuncio bajo el lema “trabajando juntos”. Sin embargo, no faltan los mal pensados que nos comentan que lo hacen para acallar las voces que señalan que hay serias diferencias entre ambos y sus respectivos grupos políticos. Aún hay quienes ponen en entredicho si para las elecciones el apoyo será tan incondicional como en el caso de los proyectos urbanos.

En Morena siguen con la línea de colocar al frente de candidaturas a personalidades de las artes, cultura o espectáculos que no tienen experiencia como funcionarios. Tal es el caso de Karla Paola Medina, quien representaría a los ciudadanos del Distrito IV con sede en Mérida. Comunicóloga de profesión, es recordada por el malogrado festival del globo y como directora del FICMY Mérida y Yucatán Film Festival.