Plaza Grande

Nos comentan que...

En la Secretaría de Educación del gobierno del Estado el regreso a clases es un tema de una sola vía: no se volverá a las aulas hasta que estemos en semáforo verde, siguiendo los requisitos y lineamientos que establecen la Federación y la Secretaría de Salud del gobierno del Estado, que, entre otros, son cero contagios, para evitar que los niños y adolescentes queden expuestos al virus, dijo en una entrevista la directora de Educación Básica, Carlota Storey Montalvo. Sin embargo, este “no regreso” a clases no contempla actividades que podrían ser masivas, como los exámenes de admisión a la educación media (secundaria), pues cuando faltan sólo 17 días para la fecha programada de examen, que es el 13 de marzo, aún no hay una estrategia establecida sobre cómo harán para concentrar a tanto joven en un solo lugar más de dos horas, que es el tiempo que dura el examen.

Las históricas comparecencias de funcionarios del gobierno del Estado ante el pleno del Poder Legislativo, con nuevo formato que prevé sanciones a quienes “mientan o no respondan” las preguntas de los diputados, también pasarán a la historia porque no todos los legisladores llegaron al final de las jornadas maratónicas del lunes pasado y ayer. Diputados del PRI, PAN, PVEM y PRD, entre otros, se retiraron antes de concluir las comparecencias vespertinas en los dos días. Ayer, incluso, para el segundo bloque de comparecientes solo permanecían en la sala 16 de los 25 legisladores.

Las ausencias de diputados se consideran una falta de respeto a los funcionarios estatales, ya que el nuevo formato de comparecencias se hizo con las nuevas reglas que los propios legisladores modificaron y aprobaron, de manera que lo menos que se podía esperar es que permanezcan en sus lugares. No se sabe si los ausentes presentaron alguna justificación para abandonar las sesiones. De hecho, hay al menos dos que no estuvieron para el final de las comparecencias en ambos días: Lila Frías Castillo, del PRI, y Henry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM. El lunes tampoco se vio al final a Warnel May Escobar, del PRI, y ayer también estuvo entre los ausentes Alejandro Cuevas Mena, del PRD.

Aunque antes se ha mencionado como otra falta de respeto de los legisladores el retraso con que comienzan las sesiones, en las del lunes y de ayer fue más evidente porque los funcionarios del gobierno llegaron con anticipación a las citas y tuvieron que esperar. La sesión del lunes estaba programada para las 11 y la de ayer miércoles sería “al término de la solemne” en que se entregó la medalla “Pánfilo Novelo”, pero en ambos casos el inicio fue después de las 12 del día.

Aunque renunció de fea manera al partido que la vio nacer políticamente y por el que llegó a la gubernatura, el PRI, la exmandataria Ivonne Ortega Pacheco continúa teniendo buenas relaciones con priistas de viejo cuño. O al menos eso quiso dar a conocer al subir a twitter una fotografía con quien fuera candidato del tricolor a la Presidencia de la República en el año 2000, Francisco Labastida Ochoa. “Pasarán los años y las coyunturas políticas pero la amistad y el interés de luchar por un mejor país prevalece en ambos”, escribió la dzemuleña en el texto que acompaña la imagen con el sinaloense. El también ex titular de cuatro secretarías con dos presidentes (De la Madrid y Zedillo), ex gobernador de Sinaloa y ex senador pasó a la historia como el primer priista en perder una elección presidencial desde la fundación de ese partido, en 1929. Lo venció Vicente Fox en la primera alternancia del partido en el poder.