Plaza Grande

Nos comentan que...

En el sector de la medicina local no fue ninguna sorpresa la renuncia, “por motivos de salud”, del yucateco José Alonso Novelo Baeza a la titularidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Colegas del exfuncionario aseguran que eran conocidas sus fricciones con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y auténtico mandamás en la Secretaría de Salud, y era bola cantada su salida de la dependencia. Es cierto que el doctor Novelo Baeza, a quien se conoce como “Bayón”, tuvo hace un tiempo algunas afecciones que le hicieron trasladarse a Estados Unidos para recibir atención médica y esto, aseguran nuestras fuentes, fue utilizado como argumento para su “renuncia” a la Cofepris. Era de los contados yucatecos en un alto cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el PRI hay cierta preocupación por una serie de sucesos políticos en Kanasín, cuyo alcalde, Wílliam Román Pérez Cabrera, tiene denuncias en contra en la Fiscalía Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán por presuntos malos manejos del erario municipal. Hay aparentes motivos para esa preocupación, porque Pérez Cabrera es precandidato único del PRI en Kanasín y su interés en reelegirse puede encontrar un escollo en alguna resolución adversa de las autoridades ya citadas, lo cual pondría en un aprieto a su partido. El problema no termina allí, pues la síndica del municipio, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, se perfila para ser su contendiente por Movimiento Ciudadano. La funcionaria, crítica de la administración del priista, se sumó hace unas semanas a su nuevo partido y hasta ahora no hay una confirmación oficial de su postulación, pero el runrún es intenso y es cuestión de días para que esa versión tome forma. Todo apunta a que habrá una piedra más en el zapato del alcalde.

Sonaron fuertes los mensajes de militantes de Morena contra la senadora expriista y expevemista Verónica Camino Farjat, hoy militante del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Morena Yucatán no te quiere Verónica Camino”, escribieron en cartelones con la foto sonriente de la legisladora oriunda de Tizimín. Y al recomendado de la senadora, Orlando Pérez Moguel, también le tocó: “Centavito fuera, exigimos su destitución (como representante ante el Iepac)”. La reclamación de los morenistas fundadores también llegó al presidente nacional del partido, Mario Delgado, a quien le dijeron: “Pedimos respeto. Morena es un partido de regeneración nacional, no de degeneración”, enfatizó Jesús Alpuche Solís en protesta del sábado pasado contra esas imposiciones.

Otro alfil de la senadora Verónica Camino, el profesor Jesús González Cupul, candidato a la diputación del tercer distrito local por Morena, se convirtió en el protagonista de la caravana vehicular que organizó el grupo Acción Docente porque fue quien hizo las declaraciones a la prensa y no los organizadores que se manifestaron públicamente contra la sentencia de la Suprema Corte que dispuso que las pensiones y jubilaciones de los profesores y burócratas federales se pagaran en UMAS y no en salarios mínimos, como establece la Ley General del Issste. No está mal que el profesor Chucho apoye y denuncie esta injusticia, solo que tergiversa los hechos para no atacar a su partido Morena y exculpar al presidente López Obrador. González Cupul siempre culpa al gobierno del Estado y ahora no fue la excepción, incluso pidió a los diputados locales que solucionen este problema económico, cuando sabe que compete resolverlo a la Federación y a los legisladores del Congreso de la Unión, donde Morena es mayoría, y los afectados son servidores públicos federales. En fin, quizá por ello pierde credibilidad, como se ve en sus redes sociales individuales y en el grupo Docentes Unidos Luchando en Yucatán, que lidera.