Plaza Grande

Nos comentan que...

El sábado pasado, último día de la visita de AMLO a Yucatán, quien tuvo mejor suerte que la "gobernadora de los pueblos mayas de Yucatán", Margarita Torres Sansores, fue la senadora Verónica Camino Farjat. Como informó el Diario, la "gobernadora maya" se manifestó indignada porque el numeroso personal de seguridad presidencial no le permitió ni siquiera que se acercara al mandatario en un evento del Tren Maya en Maxcanú. "Si es necesario, correrá sangre", expresó Margarita luego de fracasar en su intento de entregarle a AMLO una solicitud por escrito para que se cumpla un ofrecimiento de un fideicomiso para los mayas en el proyecto del Tren. La suerte fue distinta para la senadora Camino Farjat, quien luego de mucha insistencia y de que a punto estuvo de quedar "como novia de pueblo", logró que el Presidente la recibiera, en el hotel Fiesta Americana, donde AMLO pernoctó el viernes y desayunó el sábado. La política tizimileña, de origen priista pero que llegó al Senado por el Partido Verde y recientemente se sumó a la bancada de Morena, se apareció temprano en el hotel para intentar hablar con el Presidente. Al principio, a la "nueva morenista" no se le permitió el paso ni mucho menos conversar con el jefe del Ejecutivo, a pesar que el convivio se prolongó casi al mediodía. Las cosas cambiaron porque al término del desayuno sí la recibió el mandatario, antes de partir a Maxcanú para el último acto de la gira. No se sabe qué acudió a exponerle al Presidente la senadora, quien a últimas fechas ha dado de qué hablar por su "sorpresiva" incorporación a Morena, luego por su cuestionado voto a favor de la reforma eléctrica de la 4T y también porque se le menciona como posible candidata de Morena a la alcaldía de Mérida en junio próximo. ¿Cuál será la moneda de cambio que desea Verónica Camino por su decisión de adoptar una nueva corriente política en su trayectoria?, se preguntan quienes gustan de las elucubraciones. ¿Será que busca el apoyo del gran elector, como en el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien AMLO defiende a capa y espada, pese a las graves acusaciones que pesan sobre él? En las próximas semanas o días se sabrá.

Sin mayor escándalo terminó el mes pasado la fusión administrativa y operativa de la desaparición legal de los Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (Sicey), el ejército de hombres chapeadores vestidos de rojo que mantuvieron limpias durante años las orillas de las carreteras y el camellón central del Anillo Periférico de Mérida, porque el gobierno estatal no pudo continuar manteniendo la pesada nómina de 650 trabajadores. Todos los despedidos recibieron una compensación económica en forma de liquidación y quienes decidieron no continuar regresaron a sus poblaciones rurales. Sólo un grupo de 50 trabajadores permanecerá. Fue la pandemia del coronavirus, fue el recorte del presupuesto federal, fue la caída de ingresos de recaudación del gobierno estatal y fue la nueva estrategia de eficiencia administrativa la que cerró el capítulo de este ejército de personas de la tercera edad.

¿Y ahora quién hará ese trabajo? Pues simple, el gobierno del Estado recurrirá a una empresa privada que realizará las mismas funciones del Sicey, pero con la diferencia de que pagará sólo por trabajo efectivo realizado, pagará un menor salario, quizá de $100 la jornada diaria, según nos dicen, y no dará prestaciones por el trabajo temporal porque no todo el año hay que chapear la maleza. En el cierre del Sicey incluso el director general fue liquidado y a los trabajadores seleccionados los reubicaron al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) para que realicen tareas de bacheo, algo nuevo para ellos y con nuevo horario, más prolongado. La desaparición del Sicey también llevó a la tumba las presuntas irregularidades del director anterior, tema del que hablan los del ejército de la playera roja.