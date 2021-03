Plaza Grande

Nos comentan que...

Los internautas de las redes sociales siguen con su lucha contra la senadora Verónica Camino Farjat, quien en días pasados hiciera comentarios en defensa de Félix Salgado Macedonio, candidato del partido Morena al gobierno de Guerrero y acusado de abusos contra la mujer. En sus diferentes cuentas la legisladora ha recibido duras críticas sobre su actuar y la han acusado de “revictimizar” a las mujeres que hicieron tales acusaciones, por no “denunciar con anterioridad”. Se dice al interior de su nuevo partido que tales aseveraciones le habrían costado la candidatura a la alcaldía meridana, pese a que en la última visita de AMLO logró hablar con él para, según nos comentan, convencerlo de mantenerla en el puesto. En los pasillos del partido se dice que López Obrador no está dispuesto a perder el “cariño” femenino que le dio buenos resultados en Yucatán… aunque con su apoyo a Salgado Macedonio ese “cariño” se diluye en forma acelerada no solo en estas latitudes, sino en todo el país.

La afluencia de visitantes a las playas tiene en un dilema a las autoridades. Por un lado están tentadas a cerrarlas de nuevo para frenar las cifras de contagios y hospitalizados, pero por otro saben que esa decisión puede no solo afectar a cientos de comerciantes y prestadores de servicios sino que también sería impopular en este año de elecciones y, peor, en vísperas del inicio formal de las campañas políticas. Si solo se tratara de un asunto de salud, el acceso a las playas estaría prohibido. Este jueves, como todas las semanas, se reunirá el comité de expertos que asesora al gobierno del Estado para analizar los indicadores de Covid-19 y determinar el color del semáforo epidemiológico, que en Yucatán se mantiene en naranja desde hace meses. Un tema fundamental en esa reunión técnica, y alguna posterior si no se llega a un acuerdo sobre las medidas a tomar, será sin duda la multitudinaria afluencia a las playas y los riesgos económicos y políticos que implicaría la decisión de impedir el acceso para prevenir contagios.

Más de 8,600 maestros que ingresaron al servicio público antes de la entrada en vigor de la actual Ley del Issste podrían resultar afectados si el instituto decide aplicar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el organismo se debe cuantificar con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario. A partir de 2017 el Issste dejó de cuantificar y pagar las pensiones con base en el salario mínimo (como tope máximo 10 salarios) y empezó a otorgarlas a los trabajadores que les es aplicable el artículo décimo transitorio de su ley, hasta en un monto máximo equivalente a 10 UMA, determinado conforme a su salario base que cotizó en el instituto. El salario mínimo vigente en 2017 era de 88.36 pesos y el valor de la UMA, $75.49, una diferencia de 12.87 pesos diarios, que al mes representaban 386.10 pesos menos para el pensionado. El problema es que actualmente el valor de la UMA es 89.62 pesos y el salario mínimo es de $141.70, una diferencia de 52.08 pesos, que al mes representan $1,562.40. Exburócratas pensionados ya han manifestado inclusive públicamente en Mérida su descontento por la disminución de sus ingresos por esa medida.