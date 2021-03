Plaza Grande

Nos comentan que...

Si alguien piensa que en Morena-Yucatán hay una guerra interna de pocos alcances es porque no sabe lo que está por venir. La llegada de la senadora Verónica Camino Farjat a ese partido avivó el fuego que se encendió desde el inicio del proceso electoral 2020-2021 y ahora las llamas parecen encaminarse a los tribunales. Un grupo numeroso ha cerrado filas en torno a Ismael Peraza Valdez (a) "Echaniz" ante las insistentes versiones de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se dispone a imponer a la legisladora expriista y expevemista como candidata a la alcaldía de Mérida, cargo al cual también aspira el exdiputado local. Incluso, en una reunión interna de anteayer se advirtió que, si se consuma la imposición, Peraza Valdez impugnará la candidatura y está dispuesto a llevar hasta lo último un litigio en los tribunales. El problema no para allí, pues entre los morenistas yucatecos ya se comenta que no están dispuestos a tolerar que Verónica Camino imponga también a los candidatos a diputados locales. Como se ve, en realidad la auténtica guerra está por comenzar.

Hay morenistas que tampoco ayudan a su causa y exhiben sus intereses personales a la primera ocasión que se presenta. Hay varios casos en el proceso interno de selección de candidatos. Por ejemplo, Sisely Burgos Cano, exdelegada de la Profeco, se inscribió como precandidata a diputada federal por el Distrito 3 y a candidata local por el Distrito VII; Rafael Echazarreta Torres lo hizo para la presidencia municipal de Mérida, para la diputación federal del Distrito 3 y para una diputación plurinominal, y Jorge Beltrán se apuntó en busca de la candidatura a la alcaldía meridana y también de la diputación local del Distrito III, al igual que su pareja sentimental, la regidora Mariana Jiménez Gudiño. Es claro que la intención es ver dónde pega el chicle.

La vinculación del diputado Víctor Merari Sánchez Roca con tres empresas proveedoras de gobiernos municipales y dependencias estatales se ha convertido en una papa caliente para el Comité Directivo Estatal del PAN, pero no por las reacciones externas sino por las presiones internas. El tema ha sido motivo de peticiones de militantes panistas de que se investiguen los hechos en que está involucrado el exregidor meridano, más aún porque éste es presidente del Comité Directivo del PAN en Mérida y también forma parte de los consejos estatal y municipal y de la Comisión Permanente de ese partido. Lo más reciente es que, según trascendió, un grupo de panistas se prepara para solicitar la intervención de la Comisión Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional panista en caso de que no vea acción alguna del Comité Directivo Estatal. Como están los acontecimientos, sí es una papa caliente.

El proceso de selección de candidatos con miras a las elecciones del 6 de junio está generando más agitación que la deseada en algunos partidos. Hay casos en que las alianzas y acuerdos entre los partidos no solo dan pie a "sospechosismos", porque no se hacen públicos los detalles de lo que se cede y lo que se obtiene, sino también a manifestaciones de inconformidad. En estos últimos días esa situación se ha manifestado más entre los militantes de Morena, que miran con recelo a los recién convertidos en morenistas en busca de una candidatura. Pero en las filas priistas no cantan mal las rancheras, como recién ocurrió en Espita, donde el líder del Comité Municipal del PRI, Ángel Gabriel Homá Poot, renunció a su cargo y a su militancia en el otrora todopoderoso partido. Nos comentan que la inconformidad de don Ángel Gabriel llegó a su límite a raíz de la designación del capitán Carlos Erosa Correa como candidato priista a la alcaldía espiteña, cargo que el militar de carrera ya ocupó hace algunos años. Uno de los pasajes que se recuerdan de la administración del capitán fue cuando le hizo un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos, movido en parte por su pasado en la milicia. Homá Poot estuvo en el PRI desde 2006 y, entre otros cargos, ha estado al frente de la Red de Jóvenes, del Frente Juvenil y la Red Jóvenes por México. Junto con él abandonan las filas priistas otros colaboradores y militantes, quienes ya no aguantaron la gestión del líder estatal Francisco Torres Rivas, a quien acusan de imposición de candidatos sin tomar en cuenta a la base. Pero la historia no queda ahí, ya que, de acuerdo con versiones espiteñas, Homá Poot apoyará al PAN en las próximas elecciones.